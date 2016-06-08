۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۲

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس:

پیشرفت بیش از ٩٠ درصدی پروژه مقاوم‌سازی پالایشگاه بندرعباس

بندرعباس - مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس، از پیشرفت ٩١ درصدی پروژه مقاوم‌سازی پالایشگاه بندرعباس در راستای پدافند غیرعامل خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پالایشگاه نفت بندرعباس، هاشم نامور، در گردهمایی پدافند غیرعامل مدیران ارشد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: ادامه مقاوم‌سازی سازه‌های واحد یوتیلیتی با تعریف پروژه جدیدی مشتمل بر ساخت و نصب حدود ١٣٠ تن سازه فلزی برای نصب روی سازه‌ها و پایپ‌رکهای واحدهای ٢١، ٢٨، ٢٢ و ٢٣ واحد یوتیلیتی پالایشگاه تعریف و به پایان رسیده است.

نامور از احداث مخزن ٣١ هزار مترمکعبی دو منظوره آب آشامیدنی و آتش‌نشانی ، اجرای سیستم کولینگ مخازن ( برای مخازنی تحت تعمیرات اساسی)، اجرای سیستم ضد حریق سازه‌ها (FIRE POROOF)، ادامه کار پروژه زهکشی آب برای جلوگیری از آسیب‌پذیری تاسیسات زیرزمینی و فنداسیون، فایلهای برق و تجهیزات در واحد مخازن، اجرای پروژه کیفی افزایش ظرفیت بنزین با پیشرفت ٩٦ درصد، اجرای طرح جامع حراستی برای افزایش ضریب امنیتی مبادی ورودی پالایشگاه، پروژه احداث ساختمان‌های لازم و به روز رسانی تجهیزات حراستی و دستگاه ثبت تردد، اجرای پروژه‌های اصلاحی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب و برق در پالایشگاه و شهرک مروارید به عنوان پروژه‌های در دست اجرا یاد کرد.

وی به طرحهای مقاوم‌سازی تاسیسات و عملیات اجرایی اشاره کرد و گفت: لزوم بازبینی در طراح های انجام شده و تغییرات ایجاد شده در استانداردهای متداول جهت مقاوم‌سازی در مقابل زلزله و حوادث براساس آئین نامه ٢٨٠٠ طراحی ساختمانها در برابر زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسـکــن و دستورالعمل بخش انرژی آئین نامه انجمن مهندسین ســــازه آمریکا (ASCE و آئین نامه UBC) در مباحث غیرساختمانی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس، افزایش ظرفیت و ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده با بهره برداری از پروژه سه مخزن نفت خام و میعانات گازی با ظرفیت ذخیره ٥٠٠ هزار بشکه در سال ١٣٩۳ و پروژه احداث ١٧ مخزن ذخیره فرآورده های نفتی را از جمله پروژه های اجرا شده در زمینه پدافند غیرعامل برشمرد.

کد مطلب 3681085

