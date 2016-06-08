به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پالایشگاه نفت بندرعباس، هاشم نامور، در گردهمایی پدافند غیرعامل مدیران ارشد شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: ادامه مقاومسازی سازههای واحد یوتیلیتی با تعریف پروژه جدیدی مشتمل بر ساخت و نصب حدود ١٣٠ تن سازه فلزی برای نصب روی سازهها و پایپرکهای واحدهای ٢١، ٢٨، ٢٢ و ٢٣ واحد یوتیلیتی پالایشگاه تعریف و به پایان رسیده است.
نامور از احداث مخزن ٣١ هزار مترمکعبی دو منظوره آب آشامیدنی و آتشنشانی ، اجرای سیستم کولینگ مخازن ( برای مخازنی تحت تعمیرات اساسی)، اجرای سیستم ضد حریق سازهها (FIRE POROOF)، ادامه کار پروژه زهکشی آب برای جلوگیری از آسیبپذیری تاسیسات زیرزمینی و فنداسیون، فایلهای برق و تجهیزات در واحد مخازن، اجرای پروژه کیفی افزایش ظرفیت بنزین با پیشرفت ٩٦ درصد، اجرای طرح جامع حراستی برای افزایش ضریب امنیتی مبادی ورودی پالایشگاه، پروژه احداث ساختمانهای لازم و به روز رسانی تجهیزات حراستی و دستگاه ثبت تردد، اجرای پروژههای اصلاحی در زمینه صرفهجویی در مصرف آب و برق در پالایشگاه و شهرک مروارید به عنوان پروژههای در دست اجرا یاد کرد.
وی به طرحهای مقاومسازی تاسیسات و عملیات اجرایی اشاره کرد و گفت: لزوم بازبینی در طراح های انجام شده و تغییرات ایجاد شده در استانداردهای متداول جهت مقاومسازی در مقابل زلزله و حوادث براساس آئین نامه ٢٨٠٠ طراحی ساختمانها در برابر زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسـکــن و دستورالعمل بخش انرژی آئین نامه انجمن مهندسین ســــازه آمریکا (ASCE و آئین نامه UBC) در مباحث غیرساختمانی اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس، افزایش ظرفیت و ذخیرهسازی نفت خام و فرآورده با بهره برداری از پروژه سه مخزن نفت خام و میعانات گازی با ظرفیت ذخیره ٥٠٠ هزار بشکه در سال ١٣٩۳ و پروژه احداث ١٧ مخزن ذخیره فرآورده های نفتی را از جمله پروژه های اجرا شده در زمینه پدافند غیرعامل برشمرد.
