جان برنان: مدرکی دال بر دخالت ریاض در حادثه ۱۱ سپتامبر وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان برنان» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «العربیه» مدعی شد که کمیته تحقیق کنگره پیرامون نقش عربستان سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر، پس از بررسی دقیق گزارش ۲۸ صفحه ای که در این زمینه ارائه شده است، هیچ نشانه ای دال بر دخالت مستقیم نهادهای دولتی ریاض و یا مقامات رسمی عربستان سعودی به دست نیاورد.

وی در ادامه مدعی شد که در ۱۵ سال گذشته عربستان سعودی یکی از بهترین شرکای آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم بوده است.

لازم به ذکر است که رسانه های آمریکایی چندی پیش از وجود اسناد طبقه بندی شده ای خبر دادند که در ۲۸ صفحه به شرح جزئیات دخالت عربستان سعودی در حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی می پردازد.

این در حالیست که در ماه میلادی آوریل، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید نیز مدعی شد که در اسناد ارائه شده از سوی کمیته تحقیق پیرامون حوادث ۱۱ سپتامبر، هیچ نشانه ای دال بر دخالت عمدی عربستان سعودی در جریان وقایع وجود ندارد.

از سوی دیگر، برنان حتی پیش از اعلام نتیجه بررسی کمیته تحقیقاتی کنگره با انتشار گزارش ۲۸ صفحه ای پیرامون نقش ریاض در حوادث ۱۱ سپتامبر مخالفت کرده و مدعی بود که این صفحات حاوی مطالب نادرستی است که ممکن است عربستان سعودی را به گروه های تروریستی مرتبط کند!

با این حساب عدم پیدا کردن کوچکترین سرنخی که تایید کننده نقش دولت ریاض در حوادث سال ۲۰۰۱ میلادی باشد آن هم درست چند روز پس از آنکه سازمان ملل متحد نام ائتلاف عربی تجاوز به یمن به سرکردگی عربستان را موقتا از لیست سیاه خود حذف کرد، امری بعید و سوال برانگیز به نظر می رسد.