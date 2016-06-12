علیرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی همدان در اردوی تیم ملی سنگ‌نوردی اظهار داشت: فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور میزبانی این اردوی انتخابی را که در سه رشته سر طناب، سرعت و بولدرینگ برگزار می‌شود به همدان سپرد.

وی افزود: این اردوی انتخابی در دو رده سنی جوانان و نوجوانان، روز چهارشنبه دوم تیرماه امسال و به مدت دو روز در سالن سنگ‌نوردی فرهاد برگزار می‌شود.

دبیر هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به شرایط اردو گفت: سنگ‌نوردان دعوت‌شده به این اردوی انتخابی باید گواهی صحت و سلامت، اصل کارت بیمه ورزشی سال ۹۵، اصل شناسنامه و یا کارت ملی، اصل رضایت‌نامه محضری والدین را همراه داشته باشند.

گوهری عنوان کرد: همدان با داشتن زیرساخت رشته سنگ‌نوردی همچون سالن تخصصی سنگ‌نوردی فرهاد میرزاجانی که ارتفاع این سالن سنگ‌نوردی حدود ۲۴ متر است با فضایی یکپارچه قابلیت برگزاری تمام مسابقات سنگ‌نوردی و اردوهای تیم ملی را دارا است.

وی با اشاره به وضعیت رشته سنگ‌نوردی در استان همدان بیان کرد: در حال حاضر تمرکز و برنامه‌ها تقویت زیرساخت‌ تیم‌های نوجوانان و جوانان در این رشته است تا در آینده ثمره این کار را ببینیم.

دبیر هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به فعالیت کوهنوردان همدانی گفت: علاقه مردم همدان به ورزش کوهنوردی مثال‌زدنی است و با توجه به تعداد باشگاه‌های کوهنوردی و اعضای این باشگاه‌ها تعداد دو هزار کوهنورد به‌طور رسمی در این باشگاه‌ها فعالیت می‌کنند.