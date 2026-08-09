رسیدگی به ۳۰۰ پرونده تخلفات صنفی در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز حسنی ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی تعزیرات گرمسار با بیان اینکه این نهاد در سال جاری ۴۰۰ پرونده وارده داشته است، بیان کرد: ۳۰۰ مورد از این تعداد تخلفات صنفی بوده است.

وی با بیان اینکه گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت فاکتور خرید و احتکار مهمترین تخلفات اصناف در سال جاری در شهرستان گرمسار بوده است، افزود: عدم ثبت کالا در سامانه انبارها، مهمترین تخلفی است که در سال جاری با آن برخورد شده است.

رئیس تعزیرات حکومتی گرمسار با بیان اینکه با همراهی نیروهای اطلاعات، نیروی انتظامی و گزارش های مردمی امسال موفق به کشف چندین انبار احتکار کالا در شهرستان شدیم، بیان کرد: این انبارها بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان تخلف داشته اند که با آنها برخورد شده است.

حسنی با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ در اختیار مردم قرار دارد تا بتوانند بدون اینکه نام خودشان را درج کنند، اطلاعات و اخبار تخلفات اصناف و انبارها و ... شامل احتکار و گرانفروشی، تقلب و ... را اطلاع رسانی کنند، گفت: کارشناسان تعزیرات در کوتاه ترین زمان به این گزارش ها رسیدگی می کنند.

وی با بیان اینکه حسن سامانه ۱۳۵ ضمانت اجرایی گزارش های واصله از سوی مردم است، بیان کرد: این سامانه به محض وصول و ثبت گزارش از طرف همشهریان، به صورت مستمر از سوی سازمان مرکزی تعزیرات حکومتی پیگیری می شود تا نتیجه قطعی و نهایی احصا شود.

رئیس تعزیرات حکومتی گرمسار با بیان اینکه سامانه اینترنتی ۱۳۵ بهترین راه برای نقش آفرینی مردم در برخورد با اصناف متخلف است، گفت: از اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی و صنفی درخواست داریم که مردم را با این سامانه آشنا سازند.