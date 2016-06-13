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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

نخستین حضور بین‌المللی فیلم کوتاه «گورمردها» در ایتالیا

نخستین حضور بین‌المللی فیلم کوتاه «گورمردها» در ایتالیا

فیلم کوتاه «گورمردها» در نخستین حضور بین‌المللی خود در ایتالیا به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «گورمردها» به کارگردانی علی مردمی از تولیدات انجمن سینمای جوانان ارومیه به بخش مسابقه چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «ایسچیا» ایتالیا راه یافت و با آثاری از کشورهای مختلف به رقابت خواهد پرداخت.

این جشنواره رویدادی بین‌المللی است که با محوریت لوکیشن فیلم‌ها برگزار می‌شود. در جشنواره فیلم ایسچیا، مستندها و فیلم‌های کوتاهی که اهمیت ویژه‌ای برای فرهنگ و سنت داده‌اند و به محیط‌ زیست و تاریخچه لوکیشن ها و یا کاربرد آن‌ها پرداخته‌اند، شرکت داده می‌شوند. جشنواره فیلم‌های زیر ۳۰ دقیقه را در بخش‌های مستند و داستانی به نمایش می‌گذارد.

چهاردهمین دوره این جشنواره ۲۵ ژوئن تا ۲ جولای برابر با ۵ تا ۱۲ تیرماه در جزیره ایسچیا در ایتالیا برگزار می‌شود.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده: علی مردمی، تصویربردار: محمد فکوری، تدوین: کیومرث صمدی طاری، صدابردار: نادر خالدی، صداگذار: حسین قورچیان، بازیگر: هادی افتخارزاده، رضا خروجیان، وحید رضوی، تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ارومیه.

کد مطلب 3684702

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