به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «گورمردها» به کارگردانی علی مردمی از تولیدات انجمن سینمای جوانان ارومیه به بخش مسابقه چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «ایسچیا» ایتالیا راه یافت و با آثاری از کشورهای مختلف به رقابت خواهد پرداخت.
این جشنواره رویدادی بینالمللی است که با محوریت لوکیشن فیلمها برگزار میشود. در جشنواره فیلم ایسچیا، مستندها و فیلمهای کوتاهی که اهمیت ویژهای برای فرهنگ و سنت دادهاند و به محیط زیست و تاریخچه لوکیشن ها و یا کاربرد آنها پرداختهاند، شرکت داده میشوند. جشنواره فیلمهای زیر ۳۰ دقیقه را در بخشهای مستند و داستانی به نمایش میگذارد.
چهاردهمین دوره این جشنواره ۲۵ ژوئن تا ۲ جولای برابر با ۵ تا ۱۲ تیرماه در جزیره ایسچیا در ایتالیا برگزار میشود.
دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده: علی مردمی، تصویربردار: محمد فکوری، تدوین: کیومرث صمدی طاری، صدابردار: نادر خالدی، صداگذار: حسین قورچیان، بازیگر: هادی افتخارزاده، رضا خروجیان، وحید رضوی، تهیهکننده: انجمن سینمای جوانان ارومیه.
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