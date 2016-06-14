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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

از ابتدای ماه رمضان تاکنون؛

۳۶۰ سبد غذایی در بین محرومان استان یزد توزیع شد

۳۶۰ سبد غذایی در بین محرومان استان یزد توزیع شد

یزدـ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون بیش از ۳۶۰ سبد غذایی در قالب طرح «همای رحمت» بین محرومان یزد توزیع شد.

حمید پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب طرح همای رحمت از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۳۶۰ سبد غذایی شامل اقلامی نظیر برنج، خرما، پنیر، مرغ، ماکارونی، رب، روغن و ... بین محرومان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، افزود: این طرح با همراهی و همکاری خیران استان یزد اجرا می شود و برای پوشش گسترده تر این طرح نیاز به همراهی بیش از پیش خیران وجود دارد.

پارساییان همچنین از گسترده شدن سفره های افطاری در سطح استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹ سفره افطاری در سطح استان توسط خیران و اعضای داوطلب هلال احمر گسترده شده و سه هزار و ۵۰۰ نفر از مردم محروم در این سفره‌ها از نعمت الهی بهره‌مند شده‌اند.

وی یادآور شد: طرح همای رحمت از جمله طرح هایی است که هر سال به طور مستمر با هدف دستگیری از مستمندان در ماه ضیافت الهی توسط خیران، اعضای هلال احمر، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال احمر استان یزد اجرا شده است.

کد مطلب 3686266

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