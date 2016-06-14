۳۶۰ سبد غذایی در بین محرومان استان یزد توزیع شد

حمید پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب طرح همای رحمت از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۳۶۰ سبد غذایی شامل اقلامی نظیر برنج، خرما، پنیر، مرغ، ماکارونی، رب، روغن و ... بین محرومان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، افزود: این طرح با همراهی و همکاری خیران استان یزد اجرا می شود و برای پوشش گسترده تر این طرح نیاز به همراهی بیش از پیش خیران وجود دارد.

پارساییان همچنین از گسترده شدن سفره های افطاری در سطح استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹ سفره افطاری در سطح استان توسط خیران و اعضای داوطلب هلال احمر گسترده شده و سه هزار و ۵۰۰ نفر از مردم محروم در این سفره‌ها از نعمت الهی بهره‌مند شده‌اند.

وی یادآور شد: طرح همای رحمت از جمله طرح هایی است که هر سال به طور مستمر با هدف دستگیری از مستمندان در ماه ضیافت الهی توسط خیران، اعضای هلال احمر، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال احمر استان یزد اجرا شده است.