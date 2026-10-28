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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

سیل‌بند حفاظتی برای پیشگیری از سیلاب در ۲ روستای گناوه احداث شد

سیل‌بند حفاظتی برای پیشگیری از سیلاب در ۲ روستای گناوه احداث شد

گناوه- معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار گناوه از احداث سیل‌بند حفاظتی در روستاهای احشام احمد و رودشور بخش بندر ریگ این شهرستان با هدف کاهش خطر سیلاب و جلوگیری از خسارات احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر چهارشنبه به همراه بخشدار بندرریگ‌ در بازدید از روند وضعیت احداث سیل‌ بند حفاظتی در روستاهای احشام احمد و رودشور از توابع بخش بندرریگ‌ گفت: در پی پیش‌بینی تأثیر پدیده ال‌نینو و بر اساس مصوبات مدیریت بحران، تدابیر لازم برای کاهش خطر سیلاب و آب‌ گرفتگی در این روستاها اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: با توجه به وقوع سیلاب و آب‌ گرفتگی سال گذشته در این روستاها، امسال با هدف پیشگیری از خسارات احتمالی و حفاظت از مناطق مسکونی، سیل‌ بند حفاظتی در اطراف روستاهای احشام احمد و رودشور احداث شده است.

سیل‌بند حفاظتی برای پیشگیری از سیلاب در ۲ روستای گناوه احداث شد

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد:یکی از اولویت‌های مهم در مدیریت بحران شهرستان ، اجرای اقدامات پیشگیرانه و فراهم کردن امکانات و تجهیزات موردنیاز برای مقابله با حوادث احتمالی و کاهش خسارت‌ها است که فرماندار شهرستان دستور آن را صادر کرده است.

کد مطلب 6993109

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