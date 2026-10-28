به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر چهارشنبه به همراه بخشدار بندرریگ‌ در بازدید از روند وضعیت احداث سیل‌ بند حفاظتی در روستاهای احشام احمد و رودشور از توابع بخش بندرریگ‌ گفت: در پی پیش‌بینی تأثیر پدیده ال‌نینو و بر اساس مصوبات مدیریت بحران، تدابیر لازم برای کاهش خطر سیلاب و آب‌ گرفتگی در این روستاها اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: با توجه به وقوع سیلاب و آب‌ گرفتگی سال گذشته در این روستاها، امسال با هدف پیشگیری از خسارات احتمالی و حفاظت از مناطق مسکونی، سیل‌ بند حفاظتی در اطراف روستاهای احشام احمد و رودشور احداث شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد:یکی از اولویت‌های مهم در مدیریت بحران شهرستان ، اجرای اقدامات پیشگیرانه و فراهم کردن امکانات و تجهیزات موردنیاز برای مقابله با حوادث احتمالی و کاهش خسارت‌ها است که فرماندار شهرستان دستور آن را صادر کرده است.