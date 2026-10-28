کشف محموله ۱۰ میلیارد ریالی مانیتور قاچاق در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا براتی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل کالای قاچاق در قم خبر داد و اظهار کرد: این محموله در جریان گشت‌زنی مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم در شهرک لبن کشف شد.

وی افزود: عوامل گشت خودرویی یگان امداد حین انجام مأموریت در سطح شهر، به یک دستگاه پژو ۴۰۵ که حامل مانیتور بود مشکوک شدند و برای بررسی موضوع، خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: مأموران پس از توقف خودرو، آن را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان این بررسی‌ها، ۵۸ دستگاه مانیتور به همراه سه جعبه پایه مانیتور فاقد مجوزهای قانونی کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده بیان کرد: محموله کشف‌شده به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، به عنوان کالای قاچاق شناسایی شد و اقدامات قانونی در این زمینه انجام گرفت.

براتی با تشریح ارزش محموله مکشوفه گفت: بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش تقریبی مانیتورهای کشف‌شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: این محموله در جریان اقدامات انتظامی در شهرک لبن شناسایی شد و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ نیز در این رابطه توقیف شد.