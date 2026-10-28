خراسان جنوبی در مسیر جذب گردشگران سلامت و مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در ستاد خدمات سفر خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، محصولات کشاورزی شاخص و موقعیت مناسب مرزی، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به توانمندی‌های استان در حوزه نیروی انسانی، میراث فرهنگی و گردشگری افزود: باید از این ظرفیت‌ها برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از سه هزار اثر میراثی در استان شناسایی شده است، گفت: حدود ۱۵۰ اثر تاریخی خراسان جنوبی به ثبت رسیده و استان همچنین از ظرفیت ۱۲۵ اقامتگاه بوم‌گردی برخوردار است که بیش از ۳۰ مورد از آن‌ها طی دو سال گذشته به بهره‌برداری رسیده‌اند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری خارجی بیان کرد: برخورداری از مرزهای مستعد برای توسعه مبادلات و ارتباط با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، فرصت مناسبی برای گسترش گردشگری سلامت فراهم کرده است.

وی ادامه داد: نزدیکی به شهر هرات و وجود ظرفیت‌های درمانی و خدماتی در استان می‌تواند زمینه جذب گردشگران سلامت را فراهم کند.

موقعیت ترانزیتی؛ فرصتی برای ماندگاری مسافران

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موقعیت ارتباطی استان در شرق کشور گفت: خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران و مسافران از استان‌های مختلف، از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، فارس و هرمزگان قرار دارد و باید از این موقعیت برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران استفاده کنیم.

هاشمی با بیان اینکه برنامه‌های ستاد خدمات سفر به ایام نوروز و تابستان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: این ستاد در طول سال در سطح استان و شهرستان‌ها فعالیت دارد و فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران را فراهم کنند.

وی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: مزارع زعفران، محصولات کشاورزی شاخص و جاذبه‌های مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و معدنی می‌توانند به توسعه گردشگری کمک کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: زعفران باکیفیت استان نیز ظرفیت مناسبی برای معرفی خراسان جنوبی به گردشگران دارد.

کاهش بیش از ۵۰ درصدی تصادفات نوروزی

هاشمی با اشاره به تجربه میزبانی استان از مسافران در شرایط جنگی اظهار کرد: در آن ایام، خراسان جنوبی میزبان جمعی از هم‌وطنان و مسافران سایر استان‌ها بود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، امکان اسکان رایگان در مدارس، دانشگاه‌ها، مهمانسراها و دیگر مراکز فراهم شد.

وی ادامه داد: با وجود قرارگرفتن بیش از ۵۱ نقطه استان در معرض حملات دشمن، تلاش شد خدمات‌رسانی به مردم و مسافران با جدیت ادامه پیدا کند و ظرفیت‌های استان برای میزبانی از هم‌وطنان به کار گرفته شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی سفرهای نوروزی گفت: در این ایام، عشایر نیز در کنار دستگاه‌های اجرایی به میدان آمدند و در ۸۴ نقطه استان سیاه‌چادرهایی برای استقبال و خدمات‌رسانی به مسافران برپا شد.

وی افزود: مجموعه این اقدامات در کنار همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه بهبود شرایط سفر را فراهم کرد و بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان تصادفات بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت.

اعتبارات استانی پاسخگوی نیازهای گردشگری نیست

هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبارات استانی، توسعه گردشگری به حمایت بیشتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیاز دارد.

وی افزود: اعتبارات محدود تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان پاسخگوی همه نیازهای زیرساختی این حوزه نیست و انتظار می‌رود با تخصیص منابع بیشتر، زمینه تکمیل طرح‌های گردشگری و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی امنیت را از مهم‌ترین مؤلفه‌های جذب گردشگر دانست و تصریح کرد: خوشبختانه خراسان جنوبی از امنیت مطلوبی برخوردار است و تاکنون گزارشی از ناامنی برای گردشگران در مسیرهای سفر استان نداشته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: مردم استان نیز به مهمان‌نوازی شهرت دارند و این ویژگی می‌تواند در افزایش رضایت گردشگران و رونق صنعت گردشگری مؤثر باشد.

تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه بوم‌گردی‌ها

هاشمی با اشاره به ضرورت حمایت مالی از سرمایه‌گذاران گردشگری گفت: تسهیلات این بخش افزایش یافته و در شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز بر ضرورت حمایت از طرح‌های گردشگری تأکید شده است. باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران با سهولت بیشتری بتوانند طرح‌های خود را اجرا کنند.

وی گردشگری را از بخش‌های مهم و درآمدزای اقتصاد دانست و افزود: این صنعت در مقایسه با بسیاری از فعالیت‌های صنعتی، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد و در بسیاری از طرح‌ها، نیاز کمتری به منابع آب و زیرساخت‌های سنگین صنعتی دارد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه بوم‌گردی خاطرنشان کرد: بسیاری از گردشگران به دنبال فاصله‌گرفتن از زندگی پرهیاهوی شهری و تجربه آرامش در محیط‌های طبیعی و روستایی هستند؛ بنابراین، احیا و ساماندهی خانه‌های قدیمی و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی مناطق مختلف استان باشد.

هاشمی در پایان خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و وزارت میراث فرهنگی برای تقویت زیرساخت‌ها، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی شد.