اعلام جزئیات ترم تابستانی دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی با عنوان اینکه انتخاب واحد دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ۸ تیرماه آغاز و تا ۱۵ تیرماه از طریق سیستم گلستان ادامه دارد، افزود: دروس قابل ارائه در دوره تابستان حداکثر ۸ واحد بوده و دانشجویان می توانند با توجه به شرایط دستورالعمل نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

وی درخصوص شرایط مهمانی دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: تمام دانشجویان متقاضی مهمانی می توانند درخواست خود را پس از تایید واحد و مرکز مبدا و مقصد از تاریخ ۳ لغایت ۱۲ تیرماه ارائه کنند.

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها نیز تا تاریخ ۱۴ تیرماه در مراکز و واحدهای مجری امکان پذیر است.

فراهانی زمان برگزاری امتحانات پایان ترم تابستان را از ۳۰ مردادماه لغایت ۴ شهریورماه اعلام کرد و گفت: تمام دانشجویان می توانند از ۲۶ مردادماه لغایت ۴ شهریورماه نسبت به اخذ کارت آزمون از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان اقدام کنند.