جزئیات برگزاری امتحانات تابستان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به حضوری برگزار شدن امتحانات دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و در جهت مساعدت با دانشجویان گرامی، دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه‌ای شرایط و جزئیات برگزاری امتحانات پایان‌دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به صورت «طرح تعاون» (برگزاری آزمون در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت) اعلام کرد.

بر این اساس، کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در امتحانات پایان‌دوره تابستان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت خود، موظف‌اند حداکثر تا ۲۸ مردادماه با مراجعه به پیشخوان درخواست‌های دانشجویی (طرح حامی)، درخواست خود را ثبت نمایند.

دانشجویان باید در بخش عنوان، عبارت «تقاضای برگزاری آزمون در شهر محل سکونت» را انتخاب کرده و نام واحد دانشگاهی مقصد را در متن درخواست ذکر کنند.

واحد مبدا پس از بررسی شرایط دانشجو، موافقت واحد مقصد را از طریق سامانه به اطلاع وی رسانده و تا ۳۰ مردادماه اسامی افراد واجد شرایط را از طریق سامانه همیار به معاونت آموزشی واحد مقصد ارسال می‌کند.