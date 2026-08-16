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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

جزئیات برگزاری امتحانات تابستان دانشگاه آزاد اسلامی

جزئیات برگزاری امتحانات تابستان دانشگاه آزاد اسلامی

جزئیات برگزاری امتحانات دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی به صورت طرح تعاون اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به حضوری برگزار شدن امتحانات دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و در جهت مساعدت با دانشجویان گرامی، دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه‌ای شرایط و جزئیات برگزاری امتحانات پایان‌دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به صورت «طرح تعاون» (برگزاری آزمون در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت) اعلام کرد.

بر این اساس، کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در امتحانات پایان‌دوره تابستان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت خود، موظف‌اند حداکثر تا ۲۸ مردادماه با مراجعه به پیشخوان درخواست‌های دانشجویی (طرح حامی)، درخواست خود را ثبت نمایند.

دانشجویان باید در بخش عنوان، عبارت «تقاضای برگزاری آزمون در شهر محل سکونت» را انتخاب کرده و نام واحد دانشگاهی مقصد را در متن درخواست ذکر کنند.

واحد مبدا پس از بررسی شرایط دانشجو، موافقت واحد مقصد را از طریق سامانه به اطلاع وی رسانده و تا ۳۰ مردادماه اسامی افراد واجد شرایط را از طریق سامانه همیار به معاونت آموزشی واحد مقصد ارسال می‌کند.

کد مطلب 6918056
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      18 0
      پاسخ
      برگزاری ترم تحصیلی در دانشگاه آزاد باید سالی چهار بار شود تا دانشگاه آزاد پول بیشتری کاسب شود.
      • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
        12 0
        بنگاه پولی .
    • س.م IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      11 1
      پاسخ
      وای بر حال کسانی که به اسم رییس یا مدیر به فکر دانشجو نیستن، کلاس نصف و نیمه مجازی و امتحان حضوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • Mana IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      7 1
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      والا حضوری شدن دانشگاه در کل ترم آرزو همه هست ، اونوقت اینا میان بابت چند تا درس برای اوقات تابستون کلاس مجازی با امتحان حضوری برنامه ریزی میکنند که اعصاب دانشجویان بهم بریزه
    • رم IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      10 1
      پاسخ
      بابا وقتی کل ترم تابستان که روهم ۴ جلسه بوده به صورت انلاین درسی که تو بقیه ترما ۳ ماه طول میکشه تدریس استاد همرو فشرده تو ۴ جلسه گفته بعدم میگه خودتون بخونین الان انصافه امتحان ترم تابستون حضوری؟ واقعا شما درکی دارین از این موضوع؟ روان و اسایش دانشجو براتون مهمه؟ باتوجه به نحوه تدریس باید امتحانای تابستونو انلاین کنین

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