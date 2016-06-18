نمایش دو فیلم مستند در کانون فیلم «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش دو فیلم مستند «آشپزی با دوربین» و «اسبی که شیهه نمی‌کشد» اختصاص دارد و از ساعت ۱۷ عصر فردا یکشنبه ۳۰ خرداد در سالن «سینماحقیقت» آغار شده و پس از نمایش دو فیلم مستند مذکور نشستی با حضور محمدرضا عینی کارگردان، همایون امامی منتقد مهمان و ناصر صفاریان کارشناس- مجری برگزار خواهد شد.

«آشپزی با دوربین» به مدت زمان ۵۰ دقیقه با نگاهی به موضوع غذا در قاب سینما و بررسی فیلم‌های سینمای ایران می‌کوشد تا تغییرات اجتماعی در تاریخ معاصر ایران را مورد بررسی قرار دهد. در این فیلم علی رفیعی، کامبوزیا پرتوی، رضا کیانیان، مانی حقیقی، کیانوش گرامی، کامشاد کوشان، پیمان جعفری و... مقابل دوربین رفته‌اند.

مستند «اسبی که شیهه نمی‌کشد» نیز به زندگی پُر فراز و نشیب نقاش ایرانی «واحد خاکدان» می‌پردازد و تلاش می‌کند از رهگذر نقاشی‌ها و زندگی او در ایران و آلمان نقبی به دنیای درونی وی بزند. مدت زمان این فیلم نیز ۵۰ دقیقه است.

علاقمندان برای تماشای فیلم‌‌های مستند و شرکت در جلسه نقد و بررسی می‌توانند از ساعت ۱۷ عصر یکشنبه ۳۰ خرداد‌ماه به سالن «سینماحقیقت» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است.