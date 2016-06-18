کوین اسپیسی از ولیعهد بریتانیا نشان شوالیه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کوین اسپیسی بازیگر بزرگ آمریکایی با دریافت نشان شوالیه برای خدماتش به تئاتر، هنر و فرهنگ جهانی تجلیل شد.

بازیگر ۵۶ ساله در مراسمی که دیروز در کلارنس هاوس برگزار شد، این عنوان را دریافت کرد. به این ترتیب او اکنون از دارندگان یکی از القاب مهم بریتانیا است.

بازیگر «خانه پوشالی» که متولد نیوجرسی است از آنجا که عضوی از کشورهای مشترک‌المنافع نیست اجازه ندارد تا این لقب را پیش از اسمش به کار ببرد و به همین دلیل ما هرگز سِر کوین اسپیسی نخواهیم شنید. او این افتخار را به دو لقب دیگرش KBE و CBE (فرمانده عالی) که سال ۲۰۱۰ دریافت کرده اضافه کرد.

اسپیسی که دو جایزه اسکار در کارنامه‌اش دارد مدیر هنری «تئاتر اولد ویک» در لندن در سال ۲۰۰۳ شد و تا ۲۰۱۵ این مسئولیت را برعهده داشت.

از ۲۰۱۵ به بعد او یکی از به یادماندنی‌ترین پروژه‌هایش را در دست دارد که در سریالی با عنوان «خانه پوشالی» در نقش سیاستمداری به نام فرانک آندروود روی آنتن شبکه نتفلیکس می‌رود. قسمت پنجم این سریال ۲۰۱۷ روی آنتن می‌رود.

نام اسپیسی سال پیش اعلام شده بود تا در مراسم تولد ملکه این جایزه را دریافت کند.