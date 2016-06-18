۳۲۰ میلیارد تومان خسارت آتش سوزی جنگل/دست کم ۳۲ بالگرد نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی امروز در حاشیه مراسم روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی در جمع خبرنگاران گفت:میانگین بارندگی در ایران یک سوم میانگین جهانی است اما تبخیر سه برابر میانگین جهانی است و بنابراین اقلیم ما کاملا شکننده است.

جلالی تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته در خصوص بیابان‌زدایی باعث شده است که بسیاری از مناطق ما وضعیت امنی از لحاظ زیست محیطی داشته باشند.

به گفته وی سال گذشته ۴۰ هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی صورت گرفته که بخش عمده آن مربوط به ارومیه، خوزستان و کرمان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که در استان فارس چه مقدار از جنگل‌های کشور در آتش‌سوزی‌های اخیر سوخته‌اند، اظهار کرد: سالانه ۱۵ هزار هکتار الی ۱۶ هزار هکتار از منابع طبیعی کشور دچار آتش‌سوزی می‌شوند و سالانه یک درصد از سطح جنگل‌های جهان تحت تاثیر پدیده آتش‌سوزی قرار دارد اما این رقم در ایران از هر ۷۰۰ هکتار یک هکتار است و اقدامات خوبی برای تجهیز ناوگان اطفاء حریق در این زمینه صورت گرفته است.

جلالی افزود: بسیاری از آتش‌سوزی‌های کشور در مناطق صعب‌العبور صورت می‌گیرد که برای مقابله با آن نیازمند واکنش سریع هستیم که این امر از طریق ناوگان اطفاء حریق هوایی و بالگرد انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در ناوگان اطفاء حریق سازمان جنگل‌ها بالگرد اطفاء حریق وجود ندارد گفت: برای بهره‌مندی از ناوگان اطفاء حریق با ستاد کل نیروهای مسلح و مدیریت بحران همکاری می‌شود و در مواقع لزوم امکانات آنها در اختیار ما قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جنگل‌ها خسارت معمول هر هکتار آتش‌سوزی را ۳۰ میلیون تومان برآورد کرد و افزود: در استان فارس در ۳ روز آتش ۹۶۸ هکتار جنگل دچار آتش‌سوزی شد اما هنوز برآورد دقیقی از‌ میزان خسارت وارد شده انجام نشده است.

به گفته وی به طور میانگین سالانه ۳۲۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم زیست‌محیطی ناشی از آتش‌سوزی در کشور صورت می‌گیرد.

جلالی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد آتش‌سوزی‌های صورت گرفته در جنگل‌های کشور ناشی از بی‌احتیاطی گردشگران و دامداران منطقه بوده که لازم است افراد در این خصوص دقت بیشتری انجام دهند و از انداختن آتش سیگار در جنگل خودداری کنند.

وی هشدار داد: بر اساس قانون کسانی که این سهل‌انگاری‌ها را انجام داده و موجب آتش‌سوزی جنگل‌ها شوند ۲ ماه تا یک سال حبس خواهند کشید و خسارات وارد شده را باید پرداخت کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که با اجرایی شدن برجام آیا اقدام به تجهیز ناوگان اطفاء حریق کشور می‌شود یا خیر، گفت: برنامه جامع پیشگیری و اطفاء حریق کشور تهیه شده که در آن برنامه تجهیز و ایجاد ناوگان اطفاء حریق پیش‌بینی شده است و امیدواریم در برنامه ششم مطرح شود.

جلالی توضیح داد: تا این زمان از امکانات نیروهای مسلح و هلال احمر در بخش‌هایی مانند بالگرد و هواپیمای آب‌پاش استفاده می‌شود و امیدواریم تا ایجاد ناوگان اطفاء حریق این تجهیزات به خوبی در اختیار ما قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد هواپیما قرار است برای تجهیز ناوگان اطفاء حریق کشور خریداری شود، گفت: هر استان دست کم یک بالگرد نیاز دارد و ۳۲ بالگرد به صورت آماده به کار خواهیم داشت که در مواقع لزوم به سایر استان‌ها نیز کمک می‌کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجهیز ناوگان هوایی اطفاء حریق سازمان جنگل‌‌ها گفت: در هر استانی حداقل نیازمند یک بالگرد و در مجموع نیازمند به ۳۲ بالگرد هستیم که تا زمان تامین این بالگردها از امکانات نیروهای مسلح و هلال احمر استفاده می‌شود.