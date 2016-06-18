امسال ۵۰۰حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان کرمانشاه مسدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حسن آبادی امروز شنبه در جلسه ستاد حفاظت آب شهرستان کرمانشاه که در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از ۸ هزار حلقه چاه در کل کشور و بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ چاه غیر مجاز در سطح استان کرمانشاه پر شده است.



وی تصریح کرد: از ۸۵۰ چاه غیر مجاز در استان بیش از ۳۵۱ چاه غیر مجاز در شهر کرمانشاه پر شده و مابقی مربوط به قالیشویی ها، تالارها، کارواش و... است.



حسن آبادی از برنامه انسداد ۱۰۰۰ چاه غیر مجاز طی امسال خبر داد و افزود: تنها ۵۰ درصد و بیش از ۵۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در شهر کرمانشاه وجود دارد که ‌در راستای انسداد آنها مکاتبات با دستگاه قضایی نیز انجام شده است.



وی ۹۱ درصد مصرف آب را مربوط به بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: همچنین ۳ درصد مصارف به بخش صنعت و ۶ درصد متعلق به مصرف آب شرب است.



مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۱۲ مورد چاه صنعتی و ۲ مورد چاه کشاورزی نیز پلمب شده است.



حسن آبادی در ادمه بیان کرد: امسال بیش از ۱۲۰۰ پرونده تعدیل پروانه بهره برداری و اصلاح آب دهی چاه هم در دستور کار قرار دارد.



وی فعالیت کشاورزان مهاجر در شهرستان کرمانشاه و کشت محصولات پر مصرف سیب زمینی و پیاز با انجام حفر چاه های غیر مجاز را معضل جدی برای برداشت های غیرمجاز منابع آبی و زیرزمینی عنوان کرد.



حسن آبادی خواستار رسیدگی جدی و جلوگیری از فعالیت چاه های غیر مجاز و قطع برق آنها شد و گفت: در سال ۹۳ بیش از ۹۷ چاه غیر مجاز در محدوده سراب نیلوفر پر شده است که این میزان تا سال ۹۵ به ۱۰۷ مورد رسید.



وی گفت: چاه های غیر مجاز فراوانی در سطح استان وجود دارد که باید جلوی آنها گرفته شود و اجازه کشت محصولات پر مصرف آبی چون گوجه فرهنگی نظارت بیشتری انجام شود.



مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی و به ویژه ادارات صنعتی باید احساس مسئولیت کنند و صرفه جویی و مدیرت بهینه آب تلاش کنند