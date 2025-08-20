خشکسالی ۴۸ درصدی شرق و ۳۶ درصدی غرب استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی حسن‌آبادی گفت: امروز یکی از بزرگترین چالش‌های استان و کشور موضوع کم‌آبی است. در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ با کاهش ۴۸ درصدی بارش‌ها در شرق استان و حدود ۳۶ درصد در غرب استان مواجه شدیم. این کاهش شدید بارش تأثیرات مستقیمی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی داشته است و تنها با همکاری و همراهی رسانه‌ها توانسته‌ایم مردم را نسبت به ضرورت صرفه‌جویی و تغییر الگوی کشت آگاه سازیم.



مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با اشاره به شرایط بحرانی سدها در کشور تصریح کرد: مطالعات اخیر نشان می‌دهد حدود ۱۲ درصد از سدهای کشور کمتر از ۱۰ درصد حجم ذخیره دارند. در کرمانشاه اگرچه به دلیل بارندگی‌های نسبی، وضعیت کمی بهتر است اما همچنان ۵۵ درصد مخازن سدهای استان خالی است و این به معنای لزوم اعمال محدودیت در کشت‌های پرمصرف و مدیریت سختگیرانه‌تر منابع است.



حسن‌آبادی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل چاه‌های غیرمجاز در استان گفت: سال گذشته حدود ۴۹۸ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد و امسال نیز برنامه انسداد بیش از هزار و ۲۰ حلقه چاه در دستور کار قرار دارد. پر کردن هر حلقه چاه غیرمجاز حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد که با همکاری دستگاه قضائی و انتظامی این روند ادامه دارد.



وی همچنین به پروژه‌های مهم آبی استان اشاره کرد و گفت: سامانه گرمسیری به‌عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های آبی غرب کشور، تحولات بزرگی در کشاورزی، اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد. تاکنون تخصیص‌های قابل‌توجهی برای اراضی کشاورزی، صنعت و شرب در شهرستان‌های ثلاث باباجانی، گیلان‌غرب و قصرشیرین داده شده است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه به موضوع پروژه‌های آبرسانی شهری نیز پرداخت و اظهار داشت: برای شهر پاوه طرح بزرگ انتقال آب از چشمه هانی با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد در حال اجراست. در ثلاث باباجانی خط انتقال آب سد آزادی به دشت حر و تازه‌آباد در دست اجراست و امیدواریم به‌زودی مشکل تنش آبی این مناطق رفع شود. همچنین در شهرهای اسلام‌آبادغرب، دالاهو، صحنه، سنقر، کنگاور و گیلان‌غرب پروژه‌های مختلف انتقال آب، احداث تصفیه‌خانه و شبکه‌های توزیع در حال انجام است.



حسن‌آبادی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی کشت در استان افزود: تداوم کشت‌های پرمصرف مانند برنج و استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تهدیدی جدی است. خوشبختانه با هماهنگی جهاد کشاورزی و همراهی رسانه‌ها، توانسته‌ایم بخشی از این کشت‌ها را محدود کنیم.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در پایان اظهار امیدواری کرد با تداوم همکاری رسانه‌ها، همدلی مردم و پیگیری پروژه‌های ملی و استانی، استان کرمانشاه بتواند از بحران کم‌آبی عبور کند و پایداری منابع آب برای نسل‌های آینده تضمین شود.