لزوم بازنگری در مدیریت منابع آبی کرمانشاه

طهماسب نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی، اظهار داشت: من تاکنون سد سیروان را در چنین وضعیتی ندیده بودم؛ بخشهایی از این سد به گونهای است که با کمترین بیاحتیاطی میتواند دچار آسیب جدی شود و این موضوع زنگ خطری برای همه ماست.
نجفی با اشاره به ظرفیت ۲۱۰ مگاوات برقآبی این سد، تصریح کرد: این ظرفیت عظیم نباید با بیتوجهی به خطر بیفتد. همه دستگاهها از حوزه اقتصادی گرفته تا راهداری، راهآهن، گاز و جهاد کشاورزی باید پای کار بیایند و در انتقال پساب حسنآباد و دیگر طرحهای حیاتی آب مشارکت کنند.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بر لزوم همافزایی دستگاهها تأکید کرد و گفت: متأسفانه تعامل کافی میان دستگاهها وجود ندارد. نه جهاد کشاورزی، نه آب منطقهای و نه برق منطقهای به طور کامل پای کار نیامدهاند. این جلسات مشترک میتواند به ما کمک کند اما شرط آن است که از نگاههای جزیرهای فاصله بگیریم.
وی با اشاره به وجود انشعابات غیرمجاز متعدد در سطح استان افزود: متأسفانه بسیاری از دستگاهها در این زمینه کوتاهی کردهاند و سالهاست عدهای بدون مجوز در حال استفاده از آب هستند. لازم است گزارشهای هفتگی از آب منطقهای، جهاد کشاورزی و فاضلاب ارائه شود و شرکت توزیع برق نیز در این موضوع ورود جدی داشته باشد.
نجفی همچنین یکی از مشکلات جدی را فروش غیرقانونی آب عنوان کرد و گفت: در برخی نقاط شاهدیم که حتی آب مجاز نیز به فروش میرسد و زمینهایی که باید برای کشتهای متعارف استفاده شوند، به سمت کشتهایی چون زعفران رفتهاند. این مسئله نشاندهنده نگاه درآمدی وزارت نیرو به موضوع آب است که نیازمند بازنگری جدی است.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان، اساتید دانشگاهی و حتی خود مردم در مدیریت بحران آب، خاطرنشان کرد: نباید همه امور تنها در دست دولت باقی بماند. تجربه نشان داده است که واگذاری برخی امور به مردم میتواند نتیجهبخش باشد. ما نیازمند یک طرح جامع و آیندهنگر هستیم تا بتوانیم از این مرحله حساس عبور کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در پایان اظهار داشت: همه دستگاهها باید متعهد شوند و هر کدام سهم مشخصی از وظایف خود را ایفا کنند. اگر این هماهنگی ایجاد شود میتوان امیدوار بود که استان از وضعیت کنونی عبور کرده و با برنامهای سازگار، منابع آبی خود را حفظ کند.
