خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان شد/ جریمه استفاده نکردن از تلفن

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امشب در حاشیه هم اندیشی با بخش خصوصی در مورد تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات برای تعرفه تلفن ثابت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مصوبه قبل این کمیسیون برای تعرفه داخل استانی ۳۰ ریال به ازای هر دقیقه و بیرون استانی ۳۳۰ ریال به ازای هر دقیقه به صورت موقت بود و زیان مخابرات را به همراه داشت، تصمیم به بازنگری در این تعرفه ها گرفته شد.

وی گفت: تغییر در آبونمان فعلی تلفن ثابت ایجاد نشده اما به دلیل اینکه ۷ میلیون تلفن ثابت بلااستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری آنها قابل توجه است، تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هزینه مکالمه را از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش دادیم، تأکید کرد: باید توجه داشت که هر دقیقه مکالمه با موبایل بین ۵۰۰ تا ۵۷۰ ریال برای هر مشترک هزینه دارد و با وجود نرخ های جدید تلفن ثابت باز هم هر یک دقیقه مکالمه با موبایل ۱۳ برابر تلفن ثابت است.

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره قیمت خطوط تلفن ثابت گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری هر خط تلفن ۸۵۰ هزار تا ۱ میلیون تومان هزینه دارد، کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد به این شکل که مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت نام و دریافت خط و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی پرداخت کند. در این زمینه پیشنهاد مخابرات افزایش قیمت تلفن به ۲۵۰هزار تومان بود که با آن موافقت نشد.

واعظی افزود: اجرای این مصوبه با تأیید مراجع ذیصلاح خواهد بود که امیدواریم تا پایان این ماه به جمع بندی نهایی برسند.