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۱ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۳۴

وزیر ارتباطات به مهر خبر داد:

خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان شد/ جریمه استفاده نکردن از تلفن

خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان شد/ جریمه استفاده نکردن از تلفن

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش نرخ هر خط تلفن به ۲۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت: مشترکان می توانند خط را به صورت اقساطی خریداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امشب در حاشیه هم اندیشی با بخش خصوصی در مورد تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات برای تعرفه تلفن ثابت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مصوبه قبل این کمیسیون برای تعرفه داخل استانی ۳۰ ریال به ازای هر دقیقه و بیرون استانی ۳۳۰ ریال به ازای هر دقیقه به صورت موقت بود و زیان مخابرات را به همراه داشت، تصمیم به بازنگری در این تعرفه ها گرفته شد.

وی گفت: تغییر در آبونمان فعلی تلفن ثابت ایجاد نشده اما به دلیل اینکه ۷ میلیون تلفن ثابت بلااستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری آنها قابل توجه است، تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هزینه مکالمه را از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش دادیم، تأکید کرد: باید توجه داشت که هر دقیقه مکالمه با موبایل بین ۵۰۰ تا ۵۷۰ ریال برای هر مشترک هزینه دارد و با وجود نرخ های جدید تلفن ثابت باز هم هر یک دقیقه مکالمه با موبایل ۱۳ برابر تلفن ثابت است.

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره قیمت خطوط تلفن ثابت گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری هر خط تلفن ۸۵۰ هزار تا ۱ میلیون تومان هزینه دارد، کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد به این شکل که مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت نام و دریافت خط و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی پرداخت کند. در این زمینه پیشنهاد مخابرات افزایش قیمت تلفن به ۲۵۰هزار تومان بود که با آن موافقت نشد.

واعظی افزود: اجرای این مصوبه با تأیید مراجع ذیصلاح خواهد بود که امیدواریم تا پایان این ماه به جمع بندی نهایی برسند.

کد مطلب 3692302

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    نظرات

    • دنا نشین ۰۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      25 1
      پاسخ
      آقای واعظی خسته نباشی،دلاور خسته نباشی،دولت تدبیر و امید،در بی تدبیری کامل امید مردم را به یا'س و ناامیدی تبدیل کرده،با چه منطقی این نرخها را بریدی،صدهزار رحمت به دولت احمدی نژاد
    • شهروند ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      21 2
      پاسخ
      من از وزیر تشکر میکنم بابت اینکه واقعا به فکر مصرف کننده است. فقط تو این مملکت بابت استفاده نکردن از چیزی پول نمیگرفتن که به لطف وزیر این هم شدنی شد. و استفاده هم نکنی باید پول بدی.احتمالا با توجه به فیش حقوقی مدیران بوده
    • بدبخت این جامعه ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      21 1
      پاسخ
      عجب موجوداتی هستین شما .اقتصاد مقاومتی یعنی این! خوب شاید یک پیرمرد یا پیزنی باشن که فقط فرزنداشون بهشون زنگ میزنن و اونا نیازی به تماس گرفتن ندارن چرا باید هزینه زیادی پرداخت کنن خیلی زورگو هستین . همه ارگانها همینطور شدن ابونمانشونو بیشتر از قیمت تمام شده مصرف کننده میگیرن این کجاش عدالته اخه؟
    • ابراهیم پور ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      8 1
      پاسخ
      با سلام خط تلفن ثابت منزلمان در شهر قم یک سال وصل نبود ولی هر دو ماه 25000تومان به عنوان قبض اضافه می شد تا بعد از یک سال بیش از 100هزار تومان قبض امد این مطلب رابه چه کسی باید گفت و راحل ان چسیت
    • کارمند دولت ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      10 1
      پاسخ
      آقای وزیر محترم چهار برابر شدن قیمت خط ثابت کافی نیست؟ تمام دنیا مردم را تشویق می کنند به کاهش زمان مکالمه با تلفن و شما "اجبار" می فرمایید 330 دقیقه مکالمه را؟ در صورت عدم پرداخت خط را جمع آوری فرموده و به مشترک دیگر می فروشید؟ کدام مشترک؟! تلفن ثابت فاقد کاربرد است و مکالمه اینترنتی جای آن را گرفته. به زودی با هواپیماهای فاقد سرنشین و بی نیاز از سوخت اینترنت مجانی با سرعت بالا در دسترس همگان خواهد بود. تصمیم بسیار نسنجیده ای است. تجدید نظر فرمایید.
    • ناشناس ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      11 1
      پاسخ
      خسته نباشی وزیر دلاور ، تدبیر خوبی بود ، از اموات هم بخاطر جای قبورشان در دنیا هزینه بگیرید.
    • ایرانی غارت شده ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      7 2
      پاسخ
      با یک شیب نسبتا ملایم .جالبه که میگن تورم تک رقمی شده .شما چند درصد به تعرفه ات اضافه کردی.هیت مدیره که مطابق میل جنابعالی شددیگه راه بازه برای جولان دادن.به فکر مردم باشید.مردم در حد انفجار هستند.جناب وزیر در این دوره کسادی و اقتصاد خراب، فشار اقتصادی دیگری به این ملت مظلوم وارد نکنید.
    • محسن ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      6 1
      پاسخ
      من از قبل عید امسال، درخواست راه اندازی خط ثابت داده بودم (ساری) که تا حالا گفتن که امکانات نداریم و البته گفتن پروندتم گم کردیم برو دوباره بیا. حالا دقیقن فهمیدم چرا چند ماهه کش میدن. ممنون آقای وزیر.
    • بهرامی ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      9 1
      پاسخ
      ابونمان همان هزینه نگهداری است / وقتی انسان نیازی به تلفن ندارد برای چی باید 330 دقیقه حرف بزند / یکی نیست به این بگوید آخه ادم نادان این هم شد مقررات ؟ این هم شد جریمه ؟ مثل اینکه بگویند شما باید 1000 لیتر اب در روز بخوری آخه این چیست اینم شد تدبیر؟
    • شهروند تهرانی ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      9 1
      پاسخ
      یعنی هزینه خرید خط ثابت رو 300% و هزینه مکالمه رو هم 50% زیاد کردید یه شبه. معنی شیب ملایم و تورم تک رقمی و اینا رو هم فهمیدیم. نکته دیگه اینکه واقعا با چه منطقی باید حتما یه حداقل کارکرد وجود داشته باشه؟ آقا این ماه طرف مسافرته اصلا تماس نداره. به شما چه؟! مگه طرف موقع خرید خط تلفن پول نداده؟ مگه هر ماه آبونمان پرداخت نمیکنه؟ من خودم یه خط گرفتم چند ماهه هنوز فرصت نکردم داخل خونه براش کابل کشی کنم. ماهی 2600 تومن دارم آبونمان میدم واسه خطی که اصلا تلفن بش وصل نیست! واقعا ناامیدکننده اید...
    • تورم تك رقمي ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      4 1
      پاسخ
      شركت مخابرات يك شركت خصولتي و انحصار ي است در ماهي كه دولت تك رقمي شدن تورم! را در بوق و كرنا مي كند 300 درصد افزايش هزینه خرید خط ثابت چيزي جز تمسخر مردم نيست دولت دست در جيب مردم دارد چه براي خودش يا خصولتي ها
    • تك رقمي شدن تورم ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      3 1
      پاسخ
      شركت مخابرات يك شركت خصولتي و انحصار ي است در ماهي كه دولت تك رقمي شدن تورم! را در بوق و كرنا مي كند 300 درصد افزايش هزینه خرید خط ثابت چيزي جز تمسخر مردم نيست دولت دست در جيب مردم دارد چه براي خودش يا خصولتي ها
    • وحید ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      3 4
      پاسخ
      دولت تحقیر و امید به خاک سیاه نشوندن مردم. نمیدونم چرا کسی پیدا نمیشه جلوی یکه تازی این دزدها رو بگیره
    • arman ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      2 1
      پاسخ
      2+2=20 به این می گن تورم تک رقمی یه دفع چهار برابر حقوق مصرف کننده کشک
    • علي ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      1 1
      پاسخ
      كاهش نرخ تورم يك ترفند تبليغاتي بوده كه معمولا در دو زمان مختلف كاربرد دارد اول در انتهاي هرسال كه موقع تصميم گيري براي افزايش دستمزدهاست و دوم براي كاهش سود سپرده هاي مردم در بانكها -- وگرنه از ابتداي همين امسال اكثر كالاهاي مورد نياز مردم افزايش 15الي20درصدي داشته اند
    • مسعود نیکزاد ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
      1 1
      پاسخ
      توی این دوره زمونه با این مخارج زندگی خیلی زور داره که باید 330 دقیقه مکالمه داشته باشیم. درحال حاضر استفاده از خط تلفن فقط برای اینترنت هست.و کاربرد دیگری ندارد. واقا که با این تصمیم گیری ها دیگه ......
    • مسعود ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
      3 1
      پاسخ
      مهم نیست.مهم اینه که تورم تک رقمی شد. خیالم راحت شد.ما میتوانیم!
    • مسعود محسنی IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      من که این ماه میرم درخواست قطع دائم خط ثابت رو میدم که دیگه پول مفت بابت مکالمه ای که نداشته ام ندم.

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