مسعود آرمات سرمربی تیم والیبال سایپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی مهرانپور، مدیر فنی سابق تیم ملی والیبال ایران به عنوان مدیرفنی تیم های والیبال سایپا منصوب شد. همچنین مسعود آرمات پس از انجام مذاکرات حضوری و توافق با مسئولان باشگاه سایپا به عنوان سرمربی تیم والیبال این باشگاه در رقابتهای سال جاری انتخاب شد.

آرمات پیش از حضور در سایپا هدایت تیم والیبال نوین کشاورز را برعهده داشته است. همچنین وی در زمان سر مربیگری خولیو ولاسکو، در کادر فنی تیم ملی ایران نیز حضور داشت.

فصل گذشته ناصر شهنازی سرمربی تیم والیبال سایپا را بر عهده داشت.