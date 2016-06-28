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۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

مسعود آرمات سرمربی تیم والیبال سایپا شد

مسعود آرمات سرمربی تیم والیبال سایپا شد

باشگاه سایپا سرمربی و مدیر فنی جدید تیم والیبال خود را انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی مهرانپور، مدیر فنی سابق تیم ملی والیبال ایران به عنوان مدیرفنی تیم های والیبال سایپا  منصوب شد. همچنین مسعود آرمات پس از انجام مذاکرات حضوری و توافق با مسئولان باشگاه سایپا به عنوان سرمربی تیم والیبال این باشگاه در رقابتهای سال جاری انتخاب شد.

آرمات پیش از حضور در سایپا هدایت تیم والیبال نوین کشاورز را برعهده داشته است. همچنین  وی در زمان سر مربیگری خولیو ولاسکو، در کادر فنی تیم ملی ایران نیز حضور داشت.

فصل گذشته ناصر شهنازی سرمربی تیم والیبال سایپا را بر عهده داشت.

کد مطلب 3697377

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    نظرات

    • M-n ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      خدمت آقاي مسعود آرمات عزيز تبريك ميگم به اميد روزهاي درخشش سايپا همچنين بايد به باشگاه سايپا تبريك گفت كه آقاي آرمات عزيز با كوله باري از تجربه هاي ارزنده در كنار خودش داره ..

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