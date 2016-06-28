سردار سرلشگر «محمدحسین باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای فرماندهی معظم کل قوا در حکمی، سردار سرلشگر محمدحسین باقری را به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند.
متن حکم به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری
با توجه به انتقال سردار سرلشکر بسیجی دکتر سیّد حسن فیروزآبادی به جایگاه مشاورت عالی فرماندهی کلّ نیروهای مسلح، و نظر به خدمات شایسته و تجارب ارزنده جنابعالی در دوران دفاع مقدس و پس از آن بهویژه در مسئولیتهای ستاد کل و قرارگاه خاتمالانبیاء(ص)، شما را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب میکنم.
با تمسک و امید به عنایات الهی، ارتقاء توانمندیها و آمادگیهای دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی بهموقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوجّه به نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی مورد انتظار است.
از تلاشهای مخلصانه و مدبّرانه سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروزآبادی از ابتدا تا کنون در این مسئولیت مهم قدردانی و تشکر میکنم.
دوام توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
سیّد علی خامنهای
۸/ تیر ماه/ ۹۵ »
سردار باقری پیش از این، رئیس اداره ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بوده است.
گفتنی است، سردار فیروزآبادی از سال ۱۳۶۸ تاکنون ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را برعهده داشت.
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