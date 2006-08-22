مسجد سنت پترزبورگ؛ نماد زيبايي و معنويت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين مسجد در قلب سنت پترزبورگ واقع شده و گنبد نيلي آن از پل ترينيتي كه از بالاي رودخانه "نوا" مي گذرد قابل مشاهده است. اين مسجد بزرگ مي تواند بيش از 5 هزار نمازگزار را در خود جاي دهد.

سنگ بناي اين مسجد در سال 1910 به منظور گراميداشت بيست و پنجمنين سالگرد سلطنت عبدالاحد خان در بخارا گذاشته شد. در آن زمان جامعه مسلمانان پايتخت روسيه بيش از 8 هزار نفر تخمين زده مي شد. ساختار اين پروژه اين قابليت را داشت كه اكثر اين مسلمانان را در خود جاي دهد.

الكساند ون گوگن معمار اين بناي زيبا طرح اين مسجد را از گور امير( مقبره تيمور لنگ در سمرقند) برداشت. كار ساخت اين مسجد تا سال 1921 پايان يافت.

نمازگزاران مرد و زن اين مسجد چون تمام مساجد مجزا از يكديگر نماز خود را اقامه مي كنند. زنان در طبقه اول مسجد سنت پترزبورگ و مردان در طبقه همكف نماز مي خوانند. اين مسجد طي سالهاي 1940 تا 1950 به روي نمازگزاران بسته بوده است. مسجد فوق در سال 1940 به انبار نگهداري تجهزات پزشكي تبديل شد و پس از جنگ جهاني دوم به درخواست مؤمنان در سال 1956 به جامعه مسلمان اين شهر بازگردانده شد. مدت طولاني اين مسجد براي اهداف ديگري غير از نمازخواندن استفاده مي شد و همچنين تغيير شرايط جوي تأثيرات مخربي بر مسجد داشته است.

در سال 1882 "سليم گيري توكليف" به عنوان مفتي ارنبورگ از كونت تولستوي، وزير وقت خواست مسجدي را براي مسلمانان در سنت پترزبورگ بسازد. در سال 1906 اين وزير كميته ويژه اي به رياست عطا الله بيازيتوف تشكيل داد تا 750 هزار روبل را طي 10 سال براي ساخت اين مسجد جمع كند. اعضاي اين كميته در شهرها و استانهاي روسيه اين مبالغ را از خيرين ثروتمند جمع آوري كردند، اين كميته نيز 142 هزار روبل به مبلغ جمع آوري شده است اضافه كرد.

سيد عبدالاحد امير بخارا يكي از خيراني بود كه بزرگترين ميزان كمك را براي ساخت اين مسجد ارائه داد و تمام هزينه هاي ساختمان را متحمل شد.

از آنجايي كه اين مسجد مقابل دو قلعه پل و پيتر و در مركز شهر قرار دارد مي توان مكان آن را نمادين دانست. اجازه خريد اين مكان روز سوم ژوئيه 1907 از سوي امپراطور نيكولاس دوم در پيترهاف صادر شد. پاييز همان سال كميته مسجد آغاز اين پروژه را با معماري نيكولاي وسيلو، مهندسي استپان كريچينسكي و نظارت الكساندر ون گوگن معمار آكادميك تصويب كرد.

نماي خارجي ساختمان مسجد سنت پترزبورگ به واسطه تلفيق تزئينات شرقي و كاشي هاي آبي فيروزه اي ساخته شد.

روز سوم فوريه 1910 مراسم آغاز به كار ساخت مسجد سنت پترزبورگ توسط رئيس كميته تهيه بودجه مسجد با حضور مقامات دولتي، شخصيتهاي ديني و اجتماعي برگزار شد.

ديوارهاي اين مسجد با سنگ گرانيت خاكستري و گنبد و مناره هاي آن با كاشيهاي هاي سراميك آبي آسماني پوشانيده شده است. صنعتگران بسيار ماهر آسياي مركزي در كار ساخت اين مسجد سهيم بودند.

نماهاي داخلي اين مسجد با خوشنويسي عربي از آيات قرآن تزئين شده است.

مناره هاي اين مسجد به 48 متر مي رسد و گنبد آن 39 متر ارتفاع دارد.

ستونهاي داخلي مسجد سنت پترزبورگ با مرمر سبز كار شده است و كفپوش مسجد را قالي هايي فرش كرده است كه توسط قالي بافان ماهر آسياي مركزي بافته شده است.

اين مسجد امروزه بازسازي شده و يكي از بزرگترين مساجد اروپا است كه به عنوان مركز فرهنگي و آموزشي سنت پترزبورگ نيز فعاليت مي كند.