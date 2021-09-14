به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همایش جهانی ادیان اخیراً با حضور ایران و نمایندگان دهها کشور از پنج قاره جهان در سن پترزبورگ برگزار شد و فرصت تازهای بود برای اینکه اندیشمندان و دانشمندان و نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف از چهار گوشه جهان گرد هم آیند و راه چارهای برای نجات مادی و معنوی جهان از بحران کرونا بیابند.
در این همایش که مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه حضور داشت مسئولان نهادهای مختلف دینی روسیه به ویژه سن (سنت) پترزبورگ درباره موضوع همایش به سخنرانی و گفتوگو پرداختند.
«الکساندر بگلف» استاندار سنت پترزبورگ به نقش مسلمانان روسیه در حفاظت از ارزشهای این کشور اشاره کرد و گفت: مسلمانان نقش مهمی در دفاع از شهر سنت پترزبورگ هنگام محاصره این شهر داشتند و تا زمان آزادی در کنار دیگر شهروندان روس به مبارزه و دفاع از میهن پرداختند. ما امسال به مناسبت هشتادسالگی آزادسازی سنت پترزبورگ جشنی برپا میکنیم و یاد مبارزان از جمله مسلمانان را گرامی خواهیم داشت.
شیخ «راویل پنجایف» رئیس ادره دینی مسلمانان سنت پترزبورگ و منطقه شمالغرب فدراسیون روسیه نیز بر اهمیت روی آوردن به مسائل اخلاقی و ارزشهای دینی برای مقابله با مشکلات ناشی از شیوع کرونا، مسائل محیط زیستی و افراطگرایی تأکید کرد.
در ادامه «آلبر کرگانف» رئیس مجمع مسلمانان روسیه پیام رئیس تالار اجتماعی این کشور، «الماس فیضولین» معاون رئیس دپارتمان تعامل با سازمانهای دینی در اداره سیاست داخلی نهاد ریاست جمهوری روسیه پیام رئیس این دپارتمان و «دیمتری توگف» پیام رئیس مجلس قانونگذاری محلی را قرائت کردند. سپس «یرینا پاپوا» رئیس مؤسسه نسخ خطی درباره نقش دولت و حاکمان روس در فراهم کردن شرایط مناسب برای پیروان اسلام سخن گفت و افزود: قرآن برای نخستینبار به دستور پترکبیر به خط عربی برای مسلمانان امپراتوری روسیه در پترزبورگ (سن پترزبورگ) منتشر شد و دیگر پادشاهان امپراتوری تزاری مانند کاترین نیز همین سیاست تسامح و تساهل را نسبت به مسلمانان تداوم بخشیدند.
مفتی «اسماعیل بردیف» رئیس مرکز هماهنگسازی مسلمانان قفقاز شمالی نیز از تمام مسلمان خواست قوانین دولتی بهداشتی در خصوص کرونا را رعایت کنند و به تزریق واکسن به عنوان یک توصیه اهتمام ورزند.
در ادامه «بودا بدمایف» رئیس بودائیان سن پترزبورگ و معاون رهبر بودائیان روسیه از تعامل و همکاری با مسلمانان صحبت کرد و گفت پیروان ادیان مختلف تنها از طریق وحدت میتوانند بر مشکلات امروزی فائق آیند.
«محمد عبدالستار السید» وزیر اوقاف سوریه نیز در سخنانی از روسیه برای کمک به این کشور برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی و ارسال کمکهای بهداشتی در ایام کرونا تشکر کرد.
همچنین «عبدالرحمان بن یوسف» مفتی لندن، «محمد متار سالم» رئیس اداره امور اسلام و خیریه امارات متحده عربی، «محمد البشاری» دبیرکل شورای جامعه سازمانهای دینی مسلمانان و «عمر خالد فتح الرحمان» رئیس مرکز گفتوگوهای تمدنی آیسسکو نیز به صورت ویدئویی در این همایش سخنرانی کردند.
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