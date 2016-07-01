هشدار سرکرده القاعده به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک فایل صوتی منسوب به ظواهری در فضای مجازی نسبت به اعدام «جوهر سارنایف» مجری عملیات بمبگذاری در جریان مسابقات دوی ماراتن ایالت بوستون امریکا هشدار داده است.

مراجع آمریکایی ماه ژوئن گذشته حکم اعدام سارنایف پس از محکومیت به دست داشتن در حادثه بمبگذاری سال ۲۰۱۳ را که در جریان آن ۳ نفر کشته و بیش از ۲۶۰ نفر دیگر زخمی شدند، صادر کردند.

در انفجارهای ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۳ در شهر بوستون آمریکا که در زمان برگزاری مسابقات دوی ماراتن روی داد، ۳ نفر کشته و ۲۶۰ نفر زخمی شدند و در عین حال، «تیمور لنگ سارنایف» یکی از مظنونان بمبگذاری هم کشته شد و «جوهر سارنایف» (۱۹ ساله) برادر وی ـ که هر دو چچنی الاصل هستند ـ دستگیر شد و اکنون در نوبت اعدام است.