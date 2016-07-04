به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نوری دبیر کارگروه آسیب‌های دختران گفت: ۴۹ درصد جمعیت جوان کشور دختر و ۵۱ درصد پسر هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد از این تعداد، جمعیت دختران دانشجو بیشتر از پسران است.

وی تاکید کرد: بالاترین آمار ازدواج دختران بین سنین ۱۵-۱۹ سال و در پسران بین سنین ۲۰ تا ۲۴ است.

نوری اهداف ایجاد این کمیته را افزایش مهارت های زندگی دختران جوان، ارتقاء مهارت های ارتباطی، ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب، افزایش حمایت های اجتماعی و توانبخشی آسیب دیدگان و جوانان پناهجو و ارتقائ فرهنگی جامعه عنوان کرد و ادامه داد: اولویت های اقدامات انجام شده در حوزه دختران دانش آموز و دختران دانشجو بوده است.

در ادامه این جلسه، سوسن نماینده معاونت امور زنان ریاست جمهوری، گفت: پرداختن صرف به مسائل دختران بدون توجه به آسیب های پسران می تواند تا حدودی باعث ایجاد این شبه شود که دختران بیشتر دچار آسیب هستند در حالی که اینگونه نیست و حتی در بسیاری از آسیب ها پسران ما بیشتر درگیر هستند.

امیر لله گانی، نماینده سازمان هلال احمر نیز در این جلسه در خصوص عنوان کارگروه گفت: اگر قرار باشد چنین کارگروهی وجود داشته باشد پس باید کارگروه پسران نیز تشکیل شود و تفکیک جنسیتی در آسیب های اجتماعی معنای مشخصی نمی تواند داشته باشد.

در این جلسه پیشنهاد تغییر کارگروه آسیب های دختران جوان به کارگروه آسیب های اجتماعی جوانان به وزارت کشور ارائه شود و همچنین دستگاه ها موظف شدند پیشنهادات خود در زمینه تعیین شاخص ها، اهداف کمی و همچنین اولویت ها را با محوریت کلی جوانان در جلسه آتی ارائه دهند.

