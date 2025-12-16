پلیس راه کهگیلویه وبویراحمد:زنجیر چرخ ببندید واز سفر غیرضروری بپرهیزید

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر باز بودن همه محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: از بعداظهر سه شنبه شاهد بارش‌های برف در گردنه‌ها و مناطق کوهستانی هستیم لذا از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ حتماً همراه داشته باشند.

وی افزود: تمامی راهدارخانه‌ها و تیم‌های گشتی پلیس راه در گردنه‌های پرخطر استان مستقر و آماده خدمات‌رسانی به مردم هستند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی، بیان کرد: شب گذشته شاهد وقوع چند مورد یخ‌زدگی و گرفتاری تعدادی از خانواده‌ها در گردنه کاکان بودیم که با همکاری نیروهای امدادی، خدمات‌رسانی و امدادرسانی لازم به موقع انجام شد.

وی در ادامه بر ضرورت تجهیز خودروها تأکید کرد و افزود: رانندگان حتماً تجهیزات ترافیکی مورد نیاز، به ویژه زنجیر چرخ را همراه داشته باشند تا در صورت لزوم دچار مشکل نشوند.

سرهنگ دانایار همچنین به رانندگان توصیه کرد: در کنار صخره‌ها و دیواره‌های کوهستانی تردد و پارک نکنند تا از خطرات احتمالی سقوط سنگ یا بهمن در امان باشند.

وی بیان کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه در طول محورها و یا مشاهده انسداد احتمالی، رانندگان فوراً با سامانه «۱۱۰» و «۱۴۱» تماس برقرار کنند.