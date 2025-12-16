به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران؛ با حکم وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، رحیم اقرء به عنوان سرپرست پژوهشکده سامانههای حملونقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شد.
این انتصاب در راستای تقویت ساختار مدیریتی، انسجامبخشی به فعالیتهای پژوهشی و فناورانه و شتاببخشی به برنامههای توسعهای پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه سامانههای حملونقل فضایی صورت گرفته است.
در حکم صادره از سوی دکتر یزدانیان، با اشاره به سوابق علمی و تخصصی دکتر اقرء، بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای توسعه پژوهشهای کاربردی، ارتقای فناوریهای مرتبط با سامانههای حملونقل فضایی، تقویت زیرساختها و توانمندیهای آزمایشگاهی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و گسترش تعاملات علمی و صنعتی با دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت کشور تأکید شده است.
رحیم اقرء از پژوهشگران باسابقه است که در کارنامه کاری خود، مسئولیت ریاست پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران را در سالهای گذشته بر عهده داشته است. وی پس از آن، با تمرکز بر فعالیتهای علمی، پژوهشی و تخصصی، در حوزههای مرتبط با فناوریهای مکانیکی و سامانههای فضایی به فعالیت خود ادامه داده است. این پیشینه علمی و تجربیات تخصصی، زمینهساز اعتماد مدیریت پژوهشگاه فضایی ایران برای بهرهگیری مجدد از توان مدیریتی و علمی ایشان در یکی از پژوهشکدههای راهبردی این مجموعه شده است.
در ادامه این مراسم، وحید یزدانیان ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای دکتر نادر مکاری، از زحمات ایشان در دوران مسئولیت به عنوان سرپرست پژوهشکده سامانههای حملونقل فضایی تقدیر و تشکر به عمل آورد. سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، اقدامات انجامشده در این دوره را در مسیر ساماندهی فعالیتهای پژوهشی، تداوم پروژهها و ایجاد ثبات مدیریتی در پژوهشکده، شایسته تقدیر دانست.
پژوهشکده سامانههای حملونقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان یکی از بخشهای تخصصی این پژوهشگاه، مأموریت انجام تحقیقات و توسعه فناوری در حوزه سامانههای حملونقل و پشتیبانی از مأموریتهای فضایی کشور را بر عهده دارد. انتصاب سرپرست جدید این پژوهشکده، گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی مدیریتی، تقویت فعالیتهای پژوهشی و پیشبرد اهداف راهبردی فضایی کشور ارزیابی میشود.
