نخبگی از دل محرومیت؛روایتی از روستای پوله مارگون تا هیئت علمی دانشگاه

‌خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مرضیه ولی پور: در سلسله گفت و گو های خبرگزاری مهر با نخبگان کهگیلویه و بویراحمدی امروز به سراغ سید زکریا محمودی رجا رفتیم که با پشتکار و اراده‌ای مثال‌زدنی توانسته از دل یکی از محروم‌ترین مناطق کشور به موفقیت‌های علمی چشمگیری دست یابد.

او اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است و در رشته علوم سیاسی به تدریس و پژوهش مشغول است.

از روستای پوله زیلایی تا هیئت علمی دانشگاه

سید زکریا محمودی رجا اهل روستای پوله در بخش زیلایی شهرستان مارگون است، او از کودکی در کنار کمک به خانواده، تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در همین روستای و دبیرستان را در مدرسه شبانه‌روزی نخبگان عشایر روستای گنجه‌ای شهرستان بویراحمد به پایان رساند.

وی در ابتدا قصد داشت وارد تربیت معلم شود، اما به دلیل عدم پذیرش دانشجوی تربیت معلم در آن سال‌ها، به‌طور غیرمنتظره‌ای وارد رشته علوم سیاسی شد.

این نخبه هم استانی می‌گوید که این تغییر ناگهانی، نقطه عطفی در مسیر تحصیلی او بود و به مرور زمان علاقه زیادی به این رشته پیدا کرد.

تحصیلات عالی و موفقیت‌های علمی

او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در دانشگاه یاسوج آغاز کرد و در کنکور کارشناسی ارشد با رتبه ۵۰ به دانشگاه اصفهان راه یافت.

محمودی رجا در مقطع دکتری نیز با رتبه ۳۱ کنکور و قبولی در مصاحبه‌ها وارد دانشگاه علامه طباطبایی شد و در سال ۱۴۰۰ مدرک دکتری خود را در رشته جامعه‌شناسی سیاسی دریافت کرد.

در کارنامه علمی او بیش از ۳۰ مقاله علمی-پژوهشی، یک مقاله ISI، بیش از ده طرح پژوهشی و سه کتاب به چشم می‌خورد، علاوه بر این، او بیش از ۱۵ مقاله در همایش‌های بین‌المللی ارائه کرده است.

موفقیت‌های علمی این جوان کهگیلویه و بویراحمدی تنها محدود به تحقیقات و مقالات نمی‌شود، بلکه او به عنوان داور مجلات علمی معتبر و عضو برتر جشنواره‌های علمی مختلف شناخته شده است.

حمایت خانواده و دوستان، عامل موفقیت

محمودی رجا یکی از عوامل اصلی موفقیتش را، حمایت‌های معنوی خانواده، به‌ویژه دعای مادر، و همراهی دوستان و هم‌اتاقی‌هایش در دوران تحصیل عنوان کرده است.

او اذعان دارد که در مقاطع مختلف تحصیلی با چالش‌های زیادی مواجه بوده اما هیچ‌گاه از مسیر خود منحرف نشد.

از سختی‌ها تا موفقیت، چالش‌های دوران تحصیل

سید زکریا محمودی رجا در دوران تحصیل خود با چالش‌های زیادی روبرو شد، از جمله مشکلاتی که در دوران دکتری با آن روبرو بود، ساعت‌های طولانی مطالعه و مراحل پیچیده آزمون‌ها و دفاع‌ها بود.

او می‌گوید: در برخی مواقع، بیش از ۱۷ ساعت در روز مطالعه می‌کردم و فشارهای ناشی از آزمون‌های جامع و دفاع از مقالات باعث می‌شد شب‌ها از خواب بیدار شوم.

این نخبه هم استانی همچنین به مشکلات اداری و تأخیرات ناشی از پاندمی کرونا اشاره می‌کند که برنامه‌ریزی‌های علمی او را به تأخیر انداخت، اما در نهایت این چالش‌ها تبدیل به تجربیات شیرین و سازنده‌ای برای او شد.

توصیه به جوانان: فقر، مانع پیشرفت نیست

محمودی رجا از جوانان می‌خواهد که هرگز فقر و محرومیت را مانعی برای پیشرفت ندانند زیرا او اعتقاد دارد که تلاش مداوم، توکل به خداوند و مدیریت صحیح زمان و منابع می‌تواند هر فردی را به موفقیت برساند.

او می‌گوید: اگر به گذشته برگردم، دوباره همین رشته را انتخاب می‌کنم و معتقدم که هیچ‌چیز جز توکل به خدا نمی‌تواند انسان را از مسیر موفقیت بازدارد.

چالش‌ها و نیاز به سیاست‌گذاری مناسب در استان

این نخبه کهگیلویه و بویراحمدی با اشاره به مشکلات اجتماعی و سیاسی استان، تاکید می‌کند که برای توسعه و پیشرفت، نیاز به سیاست‌گذاری‌های جامع و استفاده از ظرفیت نخبگان در بخش‌های مختلف است زیرا او معتقد است که «شایسته‌سالاری» و «مشارکت سیاسی واقعی» می‌تواند به عنوان دو عامل کلیدی برای توسعه استان باشد.

محمودی رجا به مشکلاتی چون طایفه‌گرایی و دخالت‌های غیرعلمی در فرآیندهای دانشگاهی اشاره می‌کند و آنها را موانعی برای پیشرفت استان می‌داند.

او تاکید دارد که استفاده از نخبگان در تصمیم‌گیری‌های مهم، می‌تواند راهگشای مشکلات موجود باشد.

استفاده از نخبگان برای حل مشکلات اجتماعی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه به اهمیت استفاده از نخبگان در حل مسائل مختلف اجتماعی، از جمله خودکشی، نزاع‌های دسته‌جمعی و شکاف‌های نسلی اشاره می‌کند.

محمودی رجا پیشنهاد می‌دهد که برای این‌گونه مسائل، هیئت‌های اندیشه‌ورز و جلسات مشورتی با نخبگان استان برگزار تا از ظرفیت علمی آنان برای طراحی راهبردهای مناسب بهره‌برداری شود.

امید به آینده و دعوت به عمل

سید زکریا محمودی رجا، با تلاش بی‌وقفه و توکل بر خداوند، به یکی از نخبگان برجسته کشور تبدیل شده است، او همواره به جوانان توصیه می‌کند که برای رسیدن به اهداف خود، باید با ایمان، اراده و پشتکار پیش روند و هیچ‌گاه از مسیر علم و دانش منحرف نشوند.

او همچنین از مسئولان استانی می‌خواهد که از دستاوردهای علمی نخبگان بهره‌برداری کنند و از آنها در فرآیندهای تصمیم‌گیری استفاده کنند تا زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت استان شوند.