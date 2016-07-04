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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱:۴۷

رییس سازمان سینمایی در فراق عباس کیارستمی نوشت

رییس سازمان سینمایی در فراق عباس کیارستمی نوشت

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در متنی درگذشت عباس کیارستمی را تسلیت گفت و فقدان وی را برای سینمای ایران امری جبران ناپذیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام ایوبی آمده است: «به نام خداوند باران و شکوفه 

روز تلخ سینمای جهان سرانجام رسید. سینمای ایران عزادارشد. کیارستمی رفت. اگر چه تلخ است و باور نکردنی اما باید از امروز سینمای ایران روزگارش را بدون آن چهره دلنشین و آرام و سرشار از لبخند به زندگی سپری کند. کیارستمی رفت اما راهش و نگاهش برای همیشه می ماند. شکوفه هایی که روئیدند در وزش باران اندیشه های کیارستمی می شکفند همچنان در ایران و جهان. کیارستمی یعنی باران، یعنی شکوفه یعنی رویش، یعنی هنربا  تجربه های  تازه. از بذرهایی که او نشاند در جانها و دلها، می آیند در پی هم بوستانها و گلستانها. او رفت اما گشود پنجره هایی فراوان به زندگی. روزنه هایی به نور و روشنایی. روایت  کرد بی هیچ ادعا، شعر و ادب ایرانی. تسلای خاطر همه شما سینماگران و سینما دوستان آن همه شروق است که می بینیم در این غروب دلگیر.  آن همه برآمدن که هست در این فرو شدن. 

فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر/ غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد
تو را غروب نماید ولی شروق بود/ لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست/ چرا به دانه انسانت این گمان باشد

این غم جانکاه را از همه وجود به مردم ایران بویژه سینماگران گرامی تسلیت می گویم.

حجت الله ایوبی»

کد مطلب 3705902

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