رییس سازمان سینمایی در فراق عباس کیارستمی نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام ایوبی آمده است: «به نام خداوند باران و شکوفه

روز تلخ سینمای جهان سرانجام رسید. سینمای ایران عزادارشد. کیارستمی رفت. اگر چه تلخ است و باور نکردنی اما باید از امروز سینمای ایران روزگارش را بدون آن چهره دلنشین و آرام و سرشار از لبخند به زندگی سپری کند. کیارستمی رفت اما راهش و نگاهش برای همیشه می ماند. شکوفه هایی که روئیدند در وزش باران اندیشه های کیارستمی می شکفند همچنان در ایران و جهان. کیارستمی یعنی باران، یعنی شکوفه یعنی رویش، یعنی هنربا تجربه های تازه. از بذرهایی که او نشاند در جانها و دلها، می آیند در پی هم بوستانها و گلستانها. او رفت اما گشود پنجره هایی فراوان به زندگی. روزنه هایی به نور و روشنایی. روایت کرد بی هیچ ادعا، شعر و ادب ایرانی. تسلای خاطر همه شما سینماگران و سینما دوستان آن همه شروق است که می بینیم در این غروب دلگیر. آن همه برآمدن که هست در این فرو شدن.

فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر/ غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد

تو را غروب نماید ولی شروق بود/ لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست/ چرا به دانه انسانت این گمان باشد

این غم جانکاه را از همه وجود به مردم ایران بویژه سینماگران گرامی تسلیت می گویم.

حجت الله ایوبی»