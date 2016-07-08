اعلام نامزدهای بخش بهترین خواننده تیتراژ جشن «حافظ»

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدها از میان فیلم‌ها و سریال‌هایی انتخاب شدند که سال ۹۴ پخش شده و در تیتراژ ابتدایی یا انتهایی آنها ترانه‌ای خوانده شده بود.

نامزدهای این بخش به شرح زیر است:

میثم ابراهیمی (دردسرهای عظیم۲) (ترانه سرا: حدیث دهقان/ آهنگساز: فواد غفاری)

محسن چاوشی و سینا سرلک (شهرزاد قطعه کجایی؟) (ترانه سرا و آهنگساز: محسن چاوشی)

علی زندوکیلی (نفس گرم) (ترانه سرا: مهدی سهیلی/ آهنگساز: کارن همایونفر)

سالار عقیلی (معمای شاه) (ترانه سرا: افشین یداللهی/ آهنگساز: بابک زرین)

رضا یزدانی (تعبیر وارونه یک رویا) (ترانه: مهدی ایوبی/ آهنگساز: بهزاد عبدی)

علیرضا قربانی (کیمیا) (ترانه سرا: مسعود کلانتری/ آهنگساز: آرمان موسی پور)

همایون شجریان، شهرام ناظری، علیرضا قربانی، مهران مدیری و رضا یزدانی از برندگان دوره های گذشته جشن حافظ هستند.

شانزدهمین جشن حافظ(دنیای تصویر) روز بیست و هشتم تیرماه در سالن برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.