بوستان های جنوب تهران برای غنی سازی اوقات فراغت تابستان آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰، سید احمد صفوی اظهار داشت: منطقه ۲۰ دارای ۱۶۷ بوستان شهری است که پیش از شروع فصل تابستان، تمامی این فضاها برای میزبانی هر چه بهتر از شهروندان آماده سازی شده اند تا شهروندان بتوانند اوقات خوبی را در بوستان ها سپری کنند.

صفوی با اشاره به مدیریت به هنگام و موثر دفع آفات و بیماری های گیاهی در این منطقه جنوبی، افزود: بیش از ۹۰ هزار مترمربع بازپیرایی فضای سبز در بوستان های نواحی هفت گانه منطقه ۲۰ در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد که بوستان های چشمه علی، بهارآزادی، فراهانیان، دهخدا، گلگون، جانبازان، دانش، ماهور، عطریاس، زائر، هلال احمر، مهستان از جمله این محل ها است.

وی به جانمایی مبلمان شهری در فضاهای سبز نیز اشاره کرد و گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ نیمکت و سطل زباله در بوستان های هجرت، مینیاتوری، زنبق، گیاه شناسی، شهید دستواره، کوثر، شکوفه، شفق، ارغوان، خورسی، شهدا، رضوان، معلم، بهار، نرگس، امام علی(ع)، دولت، طریق القدس و دانش نصب می شود تا زمینه آسایش و رفاه شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

صفوی ادامه داد: به منظور تأمین امنیت فضای بازی کودکان نیز برای بیش از ۲۰ بوستان با حجم عملیات شش هزار مترمربع کفپوش جدید نصب خواهد شد تا کودکان در فضایی امن به تفریح بپردازند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری مسئولیت تأمین روشنایی فضاهای سبز شهری را برعهده دارد، گفت: ایجاد شبکه روشنایی جدید برای بوستان های زیتون، جوانمردقصاب، توسکا، باران و فضاهای سبز حاشیه آزادگان، پایانه جوانمردقصاب، مجتمع اوقاف، دیلمان شمالی و جنب فروشگاه شهروند انجام و بیش از۵۱ هزار مترمربع نیز شبکه آبرسانی و آبیاری قطره ای در بوستان های این منطقه جنوبی از دیگر اقدامات در حال اجرای مدیریت شهری است.

شهردار منطقه ۲۰ به آمادگی بوستان های شهری برای تعطیلات تابستانه اشاره کرد و خواستار مشارکت بیش از پیش شهروندان در خصوص حفاظت از این فضاهای تفریحی و اعلام معضلات احتمالی از طریق سامانه ۱۳۷ شد.