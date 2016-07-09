اورژانس ۱۱۵ در تعطیلات عید فطر ۲۸ هزار ماموریت انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی افزود: گفت: در این ایام، ۶ هزار ماموریت تصادفی و ۲۲ هزار ماموریت غیر تصادفی به اورژانس اعلام شده که در مجموع ۷ هزار و ۲۹۳ نفر در محل، درمان و ۱۴ هزار نفر به مراکز درمانی سراسر کشور انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه در ایام تعطیلات عید فطر ۲۰۸ حادثه پرتلفات گزارش و ثبت شده است، افزود: ۱۲۸ مورد از حوادث پر تلفات مربوط به حوادث ترافیکی است که پر تلفات ترین حوادث مربوط به برخورد دو دستگاه مینی بوس در محور شاهرود - آزادشهر - جنگل ابر با ۲۴ نفر مصدوم، برخورد پژو با آردی در محور تویسرکان-کنگاور با ۹ مصدوم، تصادف زنجیره ای در محور یاسوج - اقلید در تنگه مهربان با ۱۰ نفر مصدوم، واژگونی پژو در محور کرمان - ماهان با سه نفر مصدوم و دو نفر کشته، برخورد پراید و پژو در محور سبزوار - قوچان با ۱۲ نفر مصدوم و در محور رشت - فومن برخورد پراید با پژو با ۱۱ نفر مصدوم بوده است.

خالدی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوادث پر تلفات در ایام تعطیلات عید فطر ۷۲۲ نفر مصدوم شدند و ۲۸۵ آمبولانس اورزانس ۱۱۵ برای ارائه خدمات به آنها به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس کشور الگوی سفر مردم به مناطق کشور را مشابه بیشترین حوادث اورژانس در استان های کشور دانست و گفت: بیشترین ماموریت اورژانس ۱۱۵ در کشور مربوط به استانهای خراسان رضوی، مازندران، تهران، اصفهان و فارس بوده است.

وی تعداد ماموریت های اورژانس هوایی در این ایام را ۳۲ ماموریت عنوان کرد و گفت: از این تعداد ماموریت، ۱۶ ماموریت ترافیکی و ۱۶ ماموریت دیگر غیر ترافیکی بوده است که در ماموریت های ترافیکی ۳۹ نفر مصدوم و در ماموریت های غیر ترافیکی نیز ۳۰ نفر بیمار به مراکز درمانی انتقال داده شدند و کوچکترین فردی که از طریق اورژانس هوایی به مراکز درمانی منتقل شد، دختر بچه ای ۲ ساله بوده که به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شد.

خالدی به پیش بینی و تمهیدات لازم وزارت بهداشت برای ایام تعطیلات عید فطر اشاره کرد و گفت: چند سالی است که موج دوم سفرها در فصل تابستان در مدت تعطیلات عید فطر است و اورژانس کشور نیز دستورالعملی برای این ایام به تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

سخنگوی اورژانس کشور گفت: در دستورالعمل ابلاغی اورژانس به دانشگاه های علوم پزشکی در مورد پوشش آمبولانس ها و موتورلانس ها در زمان نماز عید فطر، همکاری با پلیس برای محل های مناسب استقرار آمبولانس ها جهت دسترسی بهتر مردم، تامین تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی برای اورژانس های بیمارستانی و حضور متخصصان مقیم تاکیداتی شده است تا مردم بدون هیچ گونه مشکلی از خدمات اورژانسی و درمانی بهره مند شوند.