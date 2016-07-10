حجت الاسلام جواد مجتهد شبستری نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر مبنی بر اینکه حقوق های نجومی، برداشت‌های ظالمانه و خیانت به آرمان‌های انقلاب است و اگر در گذشته کوتاهی و غفلت هایی رخ داده باید جبران شود اظهار کرد: همه کسانی که مرتکب خطا شده اند یعنی هم کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده اند و چه آنهایی که از این دریافت ها اطلاع داشتند و می توانستند برخورد کنند اما کوتاهی کردند باید مجازات شوند.

وی افزود: البته برخی در مورد این حقوق ها تعبیر غیرمتعارف بکار می برند ولی تعبیر مقام معظم رهبری، برداشت های ظالمانه است که نکته قابل تاملی به حساب می آید.

مجتهد شبستری تاکید کرد: مجازات و گناه کسانی که از دریافت های نجومی مطلع بودند اما سکوت کردند کمتر از کسانی که این حقوق ها را دریافت کردند، نیست. به قول معروف گناه کسی که در قبال گناهی سکوت می کند به مثابه کسی است که راضی به این گناه بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: برخی مسئولین گفتند افراد متخلف که چنین دریافت هایی داشته اند استعفا دهند در حالی که در این ماجرا اصلا استعفا معنایی ندارد بلکه باید اولین قدم در برخورد با خاطیان عزل و برکناری آنها باشد.

وی با اشاره به ضعف نهادهای نظارتی در این رابطه گفت: ما از پرداخت های نجومی و ظالمانه ای که طبق آمار داده شده مربوط به ۹۵۰ نفر از مدیران می شود، پی می‌بریم که دستگاههای نظارتی ما چه در مجموعه دولت، چه در مجلس و چه در دستگاه قضایی ضعف عملکردی دارند و باید این ضعف را جبران کنند.

مجتهد شبستری در ادامه ضمن برشمردن آسیب های اشرافی گری و تجمل گرایی مسئولین بر جامعه خاطرنشان کرد: این پدیده باعث شکاف عمیق طبقاتی بین اقشار مختلف مردم می‌شود و آرمان‌های انقلاب را نزد ملت فراموش و کمرنگ می‌سازد. یکی از آرمانهای انقلاب، برقراری عدالت در جامعه بود و مردم بدنبال پیروزی انقلاب در پی تحقق عدالت در کشور بودند.

وی با بیان اینکه یکی از راههای تحقق عدالت این است که مسئولین ساده زیست باشند و از اشرافی گری پرهیز کنند، گفت: رهبری سالهاست که این مسئله را مطرح کردند و مسئولین را از زندگی اشرافی پرهیز دادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ریشه توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولین، فرمایشات امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه است که فرمودند حاکمان جامعه اسلامی باید در حد مردم ضعیف و فقیر مردم جامعه زندگی کنند.

مجتهد شبستری گفت: آسیب دیگر پدیده اشرافیت این است که اگر اسراف و تجمل گرایی در مسئولین جامعه و مدیران آن رواج پیدا کند بدنبال آن در میان مردم جامعه نیز رواج خواهد یافت زیرا مردم، مسئولین را به عنوان الگو می دانند. امیرالمومنین (ع) فرمودند شباهت مردم به زمامداران و حاکمان خود از پدرانشان بیشتر است.

وی آسیب دیگر اشرافی گری مسئولین بر جامعه را سلب اعتماد مردم از آنها دانست و تاکید کرد: بالاترین ضربه به یک نظام این است که اعتماد عمومی مردم از مسئولین سلب شود گرچه مقام معظم رهبری فرمودند شمار این مدیران فاسد نسبت به مدیران پاکدست کم است اما همان اندک نیز برای جامعه اسلامی به منزله یک سم خطرناک محسوب می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب در نماز عید فطر قاطعانه و با صلابت حجت را بر مسئولین تمام کردند. روسای قوا نیز وعده پیگیری این مسئله را دادند بنابراین امیدواریم که این موضوع مهم و حیاتی در دستور کار مسئولین قوا باقی بماند و با شجاعت و به طور ریشه ای با این مسئله برخورد شود تا برای همیشه دامان نظام اسلامی از این گونه آلودگی ها پاک شده و گزارش کار هم به صورت شفاف به مردم ارائه شود.

مجتهد شبستری با بیان اینکه مسئولین باید از فرافکنی و مقصر جلوه دادن دیگران و دولت های گذشته در موارد تخلف و فساد بپرهیزند خاطرنشان کرد: امروز مردمی که باید برای یک وام اندک هفت خوان رد کنند چطور می توانند حقوق های سنگین برخی مسئولین را بپذیرند و چطور می توانند ببینند که یک مسئول وام چند صد میلیونی با بهره کم می گیرد.

وی گفت: مردمی که گرفتار معاش اولیه خود هستند نمی توانند این بی عدالتی ها را تحمل کنند چرا که این مسائل مصداق بارز ظلم به نظام و جامعه بوده و نتیجه آن سست کردن باورهای اجتماعی مردم است.