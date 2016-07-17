«پوتین» و «اردوغان» در ماه آگوست با یکدیگر دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پس از فروکش کردن تنش ها میان آنکارا و مسکو، رؤسای جمهور ترکیه و روسیه هفته نخست ماه آگوست با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

بر اساس این گزارش «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در نخستین هفته از ماه آگوست آتی با یکدیگر دیداری دوجانبه خواهند داشت. مکان این دیدار هنوز مشخص نشده است.

این نخستین دیدار بین طرفین از زمان آغاز بحران میان ۲ کشور در ماه نوامبر گذشته است؛ علت این بحران نیز سرنگون کردن جنگنده روسی توسط ترکیه در نزدیکی مرزهای سوریه بوده است.

شایان ذکر است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی که امروز یکشنبه با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه ای خود داشت، کودتای نظامی علیه دولت آنکارا را امری غیر قابل پذیرش توصیف و برای بازگشت هر چه سریعتر ثبات به این کشور اظهار امیدواری کرده بود.