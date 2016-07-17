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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۲

پنتاگون:

پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه به روی جنگنده های آمریکایی گشوده شد

پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه به روی جنگنده های آمریکایی گشوده شد

وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه ای از بازگشایی پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه به روی جنگنده های این کشور و نیروهای ائتلاف ضد داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا از بازگشایی پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه به روی جنگنده آمریکایی خبر داد.

بر اساس این گزارش، پنتاگون در بیانیه خود آورده است: پس از همکاری نزدیک با متحدین ترک خود، آنها پایگاه هوایی خود را به روی جنگنده های نظامی ما گشوده اند. در نتیجه، عملیات هوایی ائتلاف ضد داعش در تمامی پایگاه های هوایی ترکیه از سر گرفته شده است.

گفتنی است، «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا پیش از این، از سه مرتبه گفتگوی خود با مقام های ترکیه در این خصوص در روز شنبه خبر داده بود.

«کری» گفت: آنها به من اطمینان داده اند که هیچ خللی در فعالیت های (ائتلاف) ضد داعش ما پیش نخواهد آمد.

کد مطلب 3716311

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