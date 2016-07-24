منوچهر آذری بازیگر و گوینده رادیو درباره احوال این روزهای خود به خبرنگار مهر گفت: سال های سال برنامه‌های «جمعه ایرانی» و «شما و رادیو» را برای مردم کار کردم. من چهل سال است در رادیو فعالیت می کنم و تا قبل از تعطیلی برنامه محبوب مردم یعنی «جمعه ایرانی» در تمام این سال ها یک جمعه هم نبود که صدای من از رادیو شنیده نشود. حتی گاهی آنونس می گفتم و مردم من را در نقش آقای کارمندیان و شوت زاده به خاطر دارند.

وی با اشاره به اینکه «جمعه ایرانی» محبوب ترین برنامه رادیو بود، ادامه داد: برنامه ما انتقادی بود و علاوه بر سرگرمی یک کار کاملا فرهنگی و آموزنده به شمار می آمد. موسیقی و نشاطی که از طریق این برنامه به شنونده منتقل می شد به قدری تاثیرگذار بود که هنوز هم مردم آن ترانه ها را با خودشان زمزمه می کنند. هفتاد هنرمند در این برنامه مشغول به کار بودند و هر سال هم تعدادی جوان به گروه ما اضافه می شد.

آذری بیان کرد: حسین هاشمی، عباس محبی، جمشید مقدم، صادق عبداللهی نویسندگان و سعید توکل تهیه کننده هر روز درگیر خواندن روزنامه و رسانه های مختلف بودند تا با اشراف بر مسائل و مشکلات روز بتوانند متن های قابل توجه برای ما بنویسند. گروه هفتاد نفره ای بودیم که هر دوشنبه در ایوان شمس عاشقانه کار می کردیم تا روز جمعه مردم شنونده کار ما باشند. بعد از پایان دوره ریاست عزت الله ضرغامی کسی آمد که بلافاصله برنامه ما را قطع کرد. به نظرم تنها دلیل این اتفاق تصمیم گیری سلیقه ای بود در صورتی که نظر مردم در این تصمیم گیری ها از هر چیز مهمتر است.

مردم ما را دوست داشتند

این پیشکسوت رادیو با اشاره به اینکه مردم هنرمندان را دوست دارند، اظهار کرد: بعد از تعطیلی برنامه «جمعه ایرانی» در رادیو ایران عده زیادی با سازمان تماس گرفتند و خواستار بیان دلیل قطع برنامه شدند در صورتی که از سازمان صدا و سیما برای تعطیلی برنامه با هیچکدام از عوامل تماسی نگرفتند و بدون مشورت با ما این کار را کردند. ما هم نمی توانستیم واکنشی نشان دهیم. بعدها زمزمه شد که ریاست سازمان موسیقی های برنامه را که وام گرفته از برخی ترانه ها بود دوست نداشت و این باعث تعطیلی برنامه شد.

وی ادامه داد: درصورتی که اگر همین را به ما می گفتند در کار تغییراتی به وجود می آوردیم دیگر بهانه این بود که می گفتند باید از آهنگ های آرشیو استفاده کنید اما این حرف اصلا منطقی نبود. آرشیو آهنگ هایی دارد که برای زمان خودش مناسب بود اما برنامه ما با زمان پیش می رفت و نمی شد همه آیتم ها با آهنگ های آرشیوی ضبط شود. بعد از «جمعه ایرانی» بچه های ما پراکنده شدند و متاسفانه تلویزیون هم به ما بی مهری کرد و تقریبا هیچ یک از ما برای برنامه های تلویریونی دعوت نشدیم.

این گوینده رادیو بیان کرد: سعید توکل سال ها زندگی اش را پای این برنامه گذاشت اما امروز که کسالت دارد تلویزیون هیچ توجهی ندارد و زحمت هایش نادیده گرفته شد. «جمعه ایرانی» قطع شد و این روزها با تغیراتی که پیش آمد زمزمه هایی مطرح است اما در مدیریت جدید نمی دانم چه اتفاقی در انتظارمان است. همه ما آماده برای کار هستیم و دوست داریم بیاییم و برای مردم انجام وظیفه کنیم.

آذری با ذکر اینکه بعد از «جمعه ایرانی» کار دیگری جایگزین شد اما مردم هنوز سراغ برنامه ما را می گیرند، اشاره کرد: من خوشبختانه فعال هستم و این روزها از تجربیاتم روی صحنه برنامه های مختلف استفاده می کنم و با مردم ارتباط مستقیم دارم. با اینکه در برنامه های تلویزیونی حضور ندارم اما به جشن ها و مراسم های مناسبتی می روم و نگرانی ام از بابت دوستانی است که به خاطر برخی بی توجهی ها امروزه امکان کسب درآمد ندارند.