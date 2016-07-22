طرح «شمیم خدمت» سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح شمیم خدمت با حضور مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ظهر جمعه در محل مصلای الغدیر خرم آباد برگزار شد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در حاشیه برگزاری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان از وضعیت بازار را یکی از فعالیت های این سازمان دانست و اظهار داشت: رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با همکاری اتاق اصناف و واحد ۱۲۴ صورت گرفته است.

بهزاد منصوری افزود: امروز در حاشیه برگزاری طرح شمشم خدمت حدود ۱۵۰ شکایت از تخلفات برخی فروشندگان از سوی مردم دریافت شد که اتاق اصناف بنا در اسرع وقت به آدرس های دریافت شده این شکایات را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

وی به برنامه های امسال سازمان صنعت و معدن لرستان در حوزه اصناف اشاره کرد و گفت: بحث نظارت بر بازار به ویژه در سطح خرده فروشی از سوی اتاق اصناف استان دنبال خواهد کرد و سازمان صنعت و معدن نیز بحث مربوط به مجموعه خدمات و تعرفه هایی که از ناحیه دستگاه های دولتی مطرح می شود را مبنای رسیدگی و بررسی قرار داده است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نظارت بر وضعیت بازار را از دیگر اقدامات سازمان دانست و بیان داشت: این سازمان شاخص های کلی در زمینه عرضه و تطبیق آن با قیمت های مصوب شده در خصوص کالاهایی که جزء سبد کالاهای مصرفی و یارانه دار هستند را به عنوان اولویت بررسی می کند.