حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی ۱۲ دستگاه اجرایی ساعت ۲۴ فردا یکشنبه سوم مردادماه پایان می پذیرد. تاکنون ۲۴ هزار و ۴۲۲ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت ساعت ۲۴ چهارشنبه ۶ مرداد به پایان می رسد. در این آزمون نیز تاکنون ۴ هزار و ۴۳۵ نفر ثبت نام کرده اند.

وی افزود: جزییات مربوط به رشته‌ها و شغل محل استخدام هریک از دستگاههای اجرایی و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی اعلام شده که این دفترچه از روز ۲۸ تیرماه برروی سایت سازمان سنجش قرار داده شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اصلاحات جدید دفترچه نیز منتشر شده است که داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش از آن مطلع شوند.

توکلی خاطرنشان کرد: سومین آزمون غیرمتمرکز ۱۲ دستگاه اجرایی و ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی روز جمعه ۱۹ شهریورماه ۹۵ برگزار می شود و تعداد ۱۹ هزار و ۲۵۱ نفر در این دوره از آزمون استخدامی پذیرفته می شوند.