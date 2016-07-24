نادر جلالت در گفتگو با مهر با بیان اینکه وضعیت قاچاق روغن زیتون نسبت به سالهای گذشته تغییری نکرده است، اظهارداشت: متاسفانه کنترلی روی مرزها وجود ندارد و به همین دلیل ما شاهد قاچاق چشمگیر روغن زیتون به کشور هستیم.
وی با اشاره به اینکه این مساله بیشتر در نقاطی مانند بانه و مریوان قابل رویت است، گفت: تمام روغنهایی که به این مناطق میآیند قاچاق و از نوع پومیس(روغن تفاله زیتون) هستند.
عضو شورای ملی زیتون با بیان اینکه در روغنهای پومیس تنها ۲ تا ۵ درصد روغن درون تفالههای زیتون وجود دارد، اظهارداشت: پایین بودن قیمت روغن پومیس در کشورهای مبدا یکی از دلایلی است که در قاچاقچیان انگیزه ایجاد میکند اقدام به واردات غیرمجاز این محصول کنند.
جلالت اضافه کرد: قیمت روغن پومیس در کشورهای مبدا حدود یک دلار ( ۳ تا ۴ هزارتومان) است؛ در حالیکه همین روغنها در داخل کشور به مصرف کنندگان بین ۲۰ تا ۲۵ هزارتومان عرضه میشود.
وی با بیان اینکه روغن زیتونهای اصل معمولا قیمت بالاتری نسبت به روغنهای بی کیفیت دارند، گفت: متاسفانه به همین دلیل مصرف کنندگان تمایل به خرید روغنهای بی کیفیت دارند درحالی که آنان باید بدانند با خرید روغن زیتون باکیفیت و سالم، در واقع سلامت خود را تضمین میکنند.
عضو شورای ملی زیتون سرانه مصرف روغن زیتون را در کشور بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم عنوان کرد و اظهارداشت:بر همین اساس نیاز ما به روغن زیتون بین ۱۶ تا ۱۸ هزارتن است که از این میزان حدود ۴ تا ۵ هزارتن از طریق تولید داخل و نزدیک به ۵ هزارتن از راه واردات مجاز و رسمی تامین میشود.
جلالت افزود: بنابراین، بین ۵ تا ۷ هزارتن روغن زیتون به شکل قاچاق وارد کشور میشود.
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