به گزارش خبرنگار مهر، محمد رمضانی ملک رودی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ۱۰۴ هزار هکتار باغ زیتون کشور حدود ۶۰ هزار هکتار آن بارور است، اظهارداشت: به طور متوسط از هر هکتار باغ زیتون در سال جاری ۲ تن زیتون و از ۶۰ هزار هکتار باغ زیتون حدود ۱۱۵ هزار تن محصول زیتون برداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۹۰ هزار تن زیتون از باغات کشور برداشت شد، از افزایش ۲۵ هزار تنی تولید این محصول خبر داد و گفت: عملکرد و کنترل خوب سازمان حفظ نباتات و شرایط آب و هوایی باعث شد امسال خسارتی از لحاظ مگس میوه به باغات زیتون وارد نشد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ضریب تبدیل میوه زیتون به کنسرو در کشور ۷۰ درصد و تبدیل به روغن ۳۰ درصد است، ادامه داد: این موضوع بر عکس معیار اتحادیه اروپا است ضمن اینکه اتحادیه اروپا برای تولید روغن یارانه می‌دهد و وزارت جهاد کشاورزی نیزاین طرح را پیشنهاد کرده و منتظر تصویب آن است.

رمضانی با بیان اینکه روغن زیتون یک ماده دارویی است و باید تولید آن در کشور افزایش یابد، افزود: مصرف سرانه روغن زیتون در دنیا حدود ۵۰۰ گرم و در کشورما حدود ۱۵۰ گرم است که با در نظر گرفتن این میزان مصرف سرانه، بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تن روغن زیتون نیاز داریم ضمن اینکه فقط یک سوم این میزان در داخل کشور می‌شود و حدود ۸ هزار تن آن وارداتی است.

وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم با کمک یارانه ۷۰ درصد محصول را تبدیل به روغن کنیم، میزان نیاز داخلی تأمین می‌شود، گفت: ما موافق واردات بیش‌ از نیاز زیتون نیستیم، بلکه به دنبال ایجاد تشکل‌هایی در این صنعت هستیم تا با کمک آنها روغن زیتون با کیفیت وارد کشور شود.

رمضانی افزود: طی چند سال اخیر عمده روغن زیتون‌های وارداتی بی کیفیت بوده‌اند که این روغن‌ها نه تنها برای سلامتی مفید نیستند بلکه احتمال دارد اثرات سوء نیز به دنبال داشته باشند.