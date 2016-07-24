بررسی شکایت در هیات مدیره استقلال/ روشن قرارداد ممهور دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکایت باشگاه استقلال از فرزاد مجیدی، محمد نوازی و پروپئیچ مربیان و بازیکن فصل گذشته استقلال، اینبار نوبت به حسن روشن بود که با استقلال دچار چالش شود؛ چالشی که کاملا قابل پیش بینی بود و می‌شد آنرا از قبل حدس زد.

واحد حقوقی باشگاه استقلال از حسن روشن شکایت کرده است اما این شکایت با شکایت های قبلی متفاوت است چرا که بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه استقلال فراموش کرده بود که تنها چند روز قبل قرارداد سه ساله ای با قیمت های مشخص و حقوق ماهیانه معلومی را با حسن روشن به امضا رسانده است.

افشارزاده پس از ادعای حسن روشن مبنی بر داشتن قرار داد با استقلال به او یاد آوری کرد که چند روز قبل فقط قرارداد بازیکنان رده پایه را امضا کرده؛ در حالی که احتمالا افشارزاده لابه لای برگه‌های بازیکنان، قرارداد روشن را هم امضا کرده است.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که قرارداد روشن هم با استقلال امضا و این قرارداد ممهور به مهر باشگاه شده است، اگرچه هنوز این قرارداد در هیات فوتبال ثبت نشده. طبق قوانین کار و فدراسیون فوتبال قراردادهای داخلی کاملا معتبر شناخته می شوند و در نتیجه با وجود آنکه حسن روشن قصد شکایت بابت مطالبات تعهد شده باشگاه استقلال را نداشت اما در پاسخ به «مشت آهنینی» که واحد حقوقی باشگاه آنرا اعلام کرده بود، او هم قرارداد را برای شکایت رو کرد تا جنگ طرفین همچنان ادامه داشته باشد و روشن هم در نقطه ضعف قرار نگیرد.

نکته جالب در این رابطه دلخوری برخی از اعضای هیات مدیره از افشارزاده است که چرا با روشن بدون نظر آنها قرارداد بسته و فراموش کرده که این قرارداد ممهور شده است.

در واقع بحث بعدی این خبر دلخوری هیات مدیره از افشارزاده و بررسی این قرارداد در جلسه احتمالی هیات مدیره در روز چهارشنبه است.

باید دید این بررسی در نهایت چه تصمیمی در پی خواهد داشت. به نظر می رسد برخی‌ها در باشگاه استقلال برای متزلزل کردن افشارزاده دنبال بهانه هستند و حتی ممکن است همین قرارداد حسن روشن برای سرپرست استقلال گران تمام و استقلال در همین ابتدای لیگ دچار تنش و تغییرات شود.