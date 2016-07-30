کمیته بررسی علل فوت بیماران دیالیزی کارون تشکیل می شود

همایون یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از همان ابتدا که خبر فوت چند نفر از بیماران بخش دیالیز در بیمارستان سینا را شنیدم پیگیر موضوع شدم زیرا فوت این تعداد بیماران در هر صورت موضوع عجیبی است و نمی توان به سادگی از آن گذشت.

وی افزود: امروز به همراه معاون سیاسی استاندار خوزستان با حضور در محل بیمارستان از نزدیک با شرایط موجود در بیمارستان آشنا شدیم و توضیحات لازم در این خصوص از سوی مسئولان بیمارستان و شهرستان کارون به ما ارائه شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در همین زمینه مقرر شد یک کمیته کارشناسی به صورت کاملا تخصصی و با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص موضوع را بررسی کنند و در نهایت گزارش خود از علت بروز این حادثه تلخ را اعلام کنند.

یوسفی تصریح کرد: استاندار خوزستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در حال بررسی و رصد موضوع هستند به گونه ای که می توان گفت مسئولان به خوبی به دنبال بررسی علل رخ دادن این اتفاق هستند.

وی تصریح کرد: نظرات نهایی کمیته کارشناسی موضوع باید به صورت صریح و شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد تا آنها مطمئین شوند که مسئولان قرار نیست در برابر این حوادث تلخ سکوت کنند ولی آنچه مشخص است این است که موضوع پیش آمده باید در فضایی کاملا تخصصی و کارشناسی بررسی شود و از هر گونه اظهارنظرهای خارج از عرف پیرهیز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ٥٠ بیماری که به منظور انجام دیالیز مطابق برنامه همیشگی در روز دوشنبه چهارم مردادماه ٩٥ به بخش دیالیز بیمارستان سینا در شهرستان کارون مراجعه کرده بودند، تعداد پنج بیمار در روز سه شنبه پنجم مردادماه با تابلوی بالینی عفونت روده به بیمارستان مراجعه کردند که سه نفر از این بیماران در سه روز متوالی (چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه) فوت کردند و حال دو بیمار دیگر مساعد است.

