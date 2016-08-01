۳ماه درباره واردات برنج سکوت کنید/وزارت جهاددرمقابل تولیدکنندگان

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال ۹۵ نیاز ما به واردات برنج حداکثر ۸۰۰ هزارتن است، اظهارداشت: این نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه همه مسئولان قرار بگیرد.

وی میزان تولید برنج را در سال‌جاری حداقل ۲.۲ میلیون تن و میزان نیاز کشور به این محصول را ۳ میلیون تن اعلام و اضافه کرد: پیش بینی ما این است که میزان تولید حداقل ۲.۲ میلیون تن باشد و با توجه به اینکه هنوز در فصل برداشت این محصول هستیم و دوباره کشت هم داریم احتمال دارد میزان تولید از عدد مذکور نیز بالاتر باشد.

دبیرانجمن برنج کشور تصریح کرد: اگر میزان تولید برنج به بیش از ۲.۲ میلیون تن برسد، میزان واردات نیز باید از ۸۰۰ هزارتن کمتر باشد.

شایق با بیان اینکه این مساله بستگی به نوع برخورد وزارت جهادکشاورزی دارد، گفت: مسئولان این وزارت‌خانه میزان تولید برنج را در سال‌جاری بین ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن پیش بینی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برای ما سقف واردات در طول سال مهم است، ادامه داد: اینکه در هر ماه چه میزان وارد می‌َشود چندان اهمیتی ندارد بلکه میزان کل واردات در طول سال نباید از سقف تعیین شده فراتر برود.

دبیرانجمن برنج کشور با بیان اینکه در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی همزمان مسئول تولید و تنظیم بازار است، افزود: بنده از ابتدا هم با این مساله که وزارت جهادکشاورزی مسئول تنظیم بازار باشد مخالف بودم و هنوز هم مخالف هستم.

شایق با اشاره به اینکه آن زمان ما اعتقاد داشتیم وزارت جهاد با عهده دار شدن وظایف تنظیم بازار در مقابل تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت، ادامه داد: کمااینکه درحال حاضر نیز این اتفاق رخ داده و وزارت جهاد کشاورزی در مقابل تولیدکنندگان ایستاده است و پیش بینی ما محقق شد، چرا که وزارت جهاد حامی تولیدکننده است وبا بر عهده گرفتن تنظیم بازار توسط این وزارتخانه، کشاورز خود را تنها می‌بیند.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد اعلام کرده است از ابتدای مرداد تا اول آبان نباید برنج وارد شود، ادامه داد: آیا مسئولان واقعا قادر خواهند بود در مدت مذکور از واردات جلوگیری کنند؟

دبیرانجمن برنج کشور با تاکید بر اینکه احتمال دارد در این دوره هم شاهد واردات باشیم، بهتر است از ابتدای مردادماه تا اول آبان ماه هیچ حرفی درباره واردات برنج به کشور مطرح نشود، گفت: مطرح کردن این بحث نیز اشتباه بود چرا که ممکن است محموله‌های رسمی و قانونی برخی وارد کنندگان مجوز دار به هر دلیلی بعد از زمان مشخص شده و در همین ماه‌هایی که واردات ممنوع است، وارد شود.

شایق تاکید کرد: بنابراین خواسته ما این بود که در فصل تولید و برداشت برنج هیچ حرفی از واردات این محصول در هیچ رسانه و جمعی مطرح نشود که تولیدکنندگان را از نظر روانی تحت تاثیر قرار دهد چرا که این امر بر تولید ما نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

به گفته شایق مباحث مطرح شده فعلی می‌تواند به همان اندازه بر روحیه کشاورزان تاثیر منفی بگذارد و آنها را از ادامه تولید بازدارد.

دبیرانجمن برنج کشور ضمن انتقاد از برخی رسانه‌ها که اقدام به انتشار اخباری مبنی بر واردات و قاچاق این محصول به کشور کرده بودند، گفت: البته هدف این رسانه‌ها انتقاد از دولت بوده اما در واقع تاثیر این مساله بر کشاورزان بیشتر از دولت‌مردان است و آنها را شوکه می‌کند چراکه برای دولت مطرح شدن چنین مسائلی چندان فرقی ندارد.

شایق درباره مصرف سرانه برنج در کشور نیز اظهارداشت: متوسط مصرف سرانه برنج در دنیا از ۳۶ کیلوگرم پایین‌تر و در ایران بیشتر از این مقدار است ضمن اینکه در حال حاضر مصرف سرانه این محصول در کشور بین ۳۶ تا ۳۷ کیلوگرم برآورد می‌شود.

وی دلایل بالا بودن مصرف سرانه برنج در کشور را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: عدم اصلاح الگوی تغذیه، عدم جایگزین کردن سایر مواد غذایی با برنج و کنترل نکردن میزان ضایعات ازجمله دلایل این امر است.