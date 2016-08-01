کسری مخزن آب دشت های ممنوعه کردستان ۷۵۰ میلیون مترمکعب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، در راستای آشنایی بیشتر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با طرح ها و پروژه ها، اقدامات صورت گرفته و چالش های بخش آب استان و همچنین طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب، با هماهنگی های انجام شده، جلسه ای در محل شرکت تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان در این جلسه ضمن تشریح سیمای آب استان و وضعیت بارندگی و منابع آب؛ و بیان وضعیت اعتباری پروژه ها به جذب سرمایه گذار از طرف نمایندگان، گفت: ساحل و اطراف دریاچه سدهای استان یک منطقه ویژه و بکر برای استفاده و سرمایه گذاری بویژه در بخش گردشگری بوده و شرکت آب منطقه ای کردستان آماده هرگونه همکاری در این زمینه است.
اقبال شانظری حجم مصرف سالانه آب کردستان را یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون مترمکعب ذکر کرد واظهارداشت: حدود ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی و مابقی صرف شرب و صنعت میشود که سهم صنعت کمتر از یک درصد است.
وی یادآوری کرد: ۸ سد در کردستان در حال بهرهبرداری است، ۱۱ سد در دست احداث و ۱۶ سد در حال مطالعه بوده که در مجموع و با اتمام سدهای در دست احداث و مطالعه، ظرفیتهای آبی استان به یک میلیارد و ۸۱۴ میلیون مترمکعب افزایش مییابد.
وی بیان کرد: تا پایان سال گذشته دو هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان برای بخش آب استان کردستان هزینه شده است که امسال نیز برای سدهای در دست احداث ۱۵۴ میلیارد تومان، برای شبکههای آبرسانی ۱۰۴ میلیارد تومان و برای طرحهای آبرسانی ۲۶.۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با ذکر این موضوع که سدهای گاران، عباسآباد، زیویه و امیرآباد و رمشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی بهرهمند هستند، ادامه داد: بیشتر سدها و شبکههای آنها در سال ۹۶ مورد بهرهبرداری قرار میگیرند که رقم تخصیص اعتبار این پروژه ها تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی ضمن تشریح طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب برای نمایندگان، به وضعیت دشت های ممنوعه شرق استان اشاره کرد و گفت در جایی که کمبود آب وجود دارد باید الگوی کشت را تغییر داد و از کشت محصولات پر مصرف جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: ۹ دشت در استان کردستان وجود دارد که ۵ دشت آن در نیمه شرقی، دو دشت در غرب و دو دشت در جنوب استان واقع شده که سه دشت قروه، دهگلان و چهاردولی جزو دشتهای ممنوعه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با اشاره به اینکه مساحت سه دشت ممنوعه در شرق استان کردستان برابر با یک هزار و ۲۷۰ کیلومترمربع است، گفت: از زمان شروع مطالعات آنها تاکنون با حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن مواجه بوده است و کسری سالانه این دشتها ۳۷ میلیون مترمکعب است.
شانظری افزود: به طور متوسط میانگین حجم کسری مخزن در هر سال در دشتهای ممنوعه استان، حدود ۲۲ میلیون مترمکعب است که سبب افت سطح آبهای زیرزمینی سالانه به میزان ۸۴ سانتیمتر شده است.
وی گزارشی از اولویت های این طرح و اقدامات صورت گرفته و در حال انجام توسط شرکت آب منطقهای در قالب طرح تعادلبخشی به آبخوانها ارائه کرد واظهارداشت: نصب کنتورهای هوشمند، برگزاری گردهماییهای تخصصی آگاهیبخشی برای کشاورزان، تشکیل تشکلهای آببران، انجام برنامههای اطلاعرسانی و فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه آب و از همه مهمتر، انسداد چاههای غیرمجاز و کنترل بهرهبرداری چاههای دارای پروانه توسط گروههای گشت و بازرسی از جمله اقداماتی بوده که در این زمینه در مناطق ممنوعه استان انجام شده است.
افت آبهای زیرزمینی در کردستان تهدیدکننده است
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به افت آبهای زیرزمینی در دشتهای شرقی استان، این مساله را خطرناک و تهدیدکننده ذکر کرد و گفت:مواردی در خصوص سهمیه آب استان از سدها که در شورای اداری مطرح شد و معاون اول رئیس جمهور نیز دستور تصویب آن را دادهاند باید پیگیری شود.
وی با تاکید بر کار فرهنگی و آگاهی بخشی در حوزه آب، به لزوم برنامه ریزی برای کشت محصولات کم آب طلب در استان از طرف جهادکشاورزی اشاره و عنوان کرد: در این زمینه لازم است به مباحث اقتصاد مقاومتی توجه شود.
وی صرفه جویی و مصرف بهینه آب و نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی را مصداق بارز اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و این امر نیازمند فرهنگ سازی و آگاهی بخشی است.
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به دلیل اینکه روحانیون در استان کردستان از جایگاه والایی در بین مردم برخوردار هستند و بیشتر کشاورزان ساکن روستاها هستند میتوان از سخنرانی و موعظه ماموستایان دینی در نمازهای جمعه و جماعت برای روشنگری در مصرف درست آب استفاده کرد.
علوی با اشاره به اهمیت کشت محصولات متناسب با منطقه، خواستار برگزاری جلسات مشترک آب منطقهای و جهاد کشاورزی استان شد که به یک نتیجه مطلوب برسند تا محصولاتی در کردستان کشت شوند که به آب کمتری نیاز دارند.
وی خواستار تامین آب مورد نیاز بویژه در بخش کشاورزی از محل سدهای استان شد و گفت: اولویت اول تأمین آب برای استان مبدأ و سپس مازاد آن برای سایر استانها است.
کاهش سهم آب کردستان پذیرفتنی نیست
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: با وجود اینکه کردستان تامینکننده آب شرب و کشاورزی برخی استانها است، مشمول کاهش سهم تخصیصی شده که این پذیرفتنی نیست.
سیدمهدی فرشادان اظهارداشت: مشکلات و چالشهای کردستان در حوزه آب زیاد بوده که کاهش سهم استان از تخصیص آب برای اراضی کشاورزی یکی از این چالشها است.
وی با اشاره به موضوع مهم مهار روانابها در استان کردستان و تأمین آب شرب و کشاورزی برخی استانهای دیگر، بیان کرد: اگر آب سایر استانها را تأمین میکنیم نباید مشمول کاهش سهم آب در خود استان شویم.
وی تخصیص عادلانه آب به استان از محل سدهای کردستان را برای جلوگیری از مهاجرت به ویژه از روستاها لازم دانست و گفت: با تأمین آب شهرها و بویژه روستاها، مهاجرت معکوس صورت خواهد گرفت.
فرشادان بیان کرد: ما در کردستان یکهزار و ۷۰۲ روستا داریم که یکهزار و ۲ روستای آن از آب شرب بهرهمند هستند و عدم بهرهمندی سایر روستاها یکی از دلایل مهاجرت روستائیان به سمت شهرها و افزایش حاشیهنشینی در استان شده است.
وی اظهار کرد: قطعا تامین آب روستاهای باقیمانده که در حال حاضر از نعمت آب شرب بهرهمند نیستند نقش مهمی در کاهش مهاجرت روستائیان به سمت شهرها و پیدایش و افزایش مناطق حاشیهنشین در اطراف شهرهای استان خواهد شد.
وی اضافه کرد: اگر برنامهریزیهای خاص و عملیاتی تدوین و اجرا شود، از ۳۳ سد موجود، در دست احداث و مطالعه میتوان تمامی روستاهای فاقد آب آشامیدنی در استان را پوشش داد.
