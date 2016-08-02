فروش اقساطی ۲۵۰ هزار واحد مسکن/بازپرداخت ۱۰ تا ۱۵ ساله اقساط

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید برزگر در نشستی خبری با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن قسطی گفت: این طرح را به بانک مسکن ارائه داده‌ایم و قرار بر این است که پس از تصویب نهایی مجدد به ما ارجاع داده شود، اما هنوز بانک مسکن جوابی در این خصوص ارایه نکرده است.

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن با تضمین ۱۵۰ میلیون تومانی، این طرح را برای اجرا به شعب ابلاغ کرده است، گفت: بانک مسکن اعلام کرده که دوره اقساط این طرح، پنج ساله بوده و مبلغ بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برای اجرای آن را تضمین نمی‌کند؛ البته انبوه‌سازان پیشنهاد اقساط ۱۰ ساله تا ۱۵ ساله را به خریداران می‌دهند و خریداران می‌توانند در این دوره زمانی اقساط مسکن را پرداخت کنند.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به اینکه هفته آینده سامانه جامعی برای طرح مسکن قسطی رونمایی می‌شود، گفت: در این سامانه اطلاعات مربوط به واحدهای مسکن مهر که قرار است فروش اقساطی شوند، از سراسر کشور جمع‌آوری شده و خریداران می‌توانند از آن استفاده کنند.

برزگر با اشاره به پیشنهاد جدیدی به دولت برای مسکن در شهر تهران، گفت: به دولت پیشنهاد داده‌ایم که ۶۰ درصد قیمت خانه را وام بدهد تا مردم واحدهای انبوسازان را خریداری کنند؛ ضمن اینکه حدود ۲۵۰ هزار واحد انبوه‌سازان نیز، برای طرح مسکن قسطی عرضه می‌شود که میانگین اقساط این طرح ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به مشکل ساخت و ساز در کشور اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته رکود مسکن، ساخت و ساز را به شدت کاهش داده است و هر سال تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش می‌یابد؛ البته افزایش هزینه خدمات از جمله موانعی است که ساخت و ساز را در کشور با مشکل مواجه کرده؛ به طوری که خرید انشعاب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه با افزایش هزینه‌ها، قدرت خریدی برای مردم باقی نمی‌ماند، گفت: هزینه‌های نظام مهندسی، هر ساله افزایش پیدا می‌کند در حالی که ما خدمات زیادی از آنها دریافت نمی‌کنیم.