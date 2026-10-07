توقیف ۱۵ خودروی «شوتی» و کشف بیش از ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

سرهنگ آقا علی یوسف‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق سوخت که موجب بروز مخاطرات جاده‌ای و هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود، مأموران ایست و بازرسی «شهید چغازردی» شهرستان میناب با رصد دقیق محورهای مواصلاتی، عملیات ویژه‌ای را اجرایی کردند.



وی افزود: در این عملیات ضربتی، مأموران انتظامی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق شدند ۱۵ دستگاه خودروی سواری که در زمینه حمل سوخت قاچاق فعالیت داشتند، شناسایی و توقیف کنند.

یوسف‌وند با بیان اینکه در بازرسی از این خودروها، مجموعاً ۳۰۶۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین کشف و ضبط شد، تصریح کرد: در همین راستا ۱۵ نفر از متهمان و عاملان قاچاق سوخت نیز دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.



فرمانده انتظامی میناب با تأکید بر اینکه خودروهای شوتی یکی از عوامل اصلی حوادث رانندگی و تهدیدکننده امنیت جاده‌ها هستند، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت کامل اطلاعاتی و حضور مقتدرانه، اجازه نخواهد داد سودجویان نظم و امنیت عمومی و سلامت اقتصادی جامعه را به مخاطره بیندازند.



وی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و غیرقانونی، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا اقدامات لازم جهت برخورد با متخلفان صورت پذیرد.