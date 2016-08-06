مزار شهید «محمود صارمی» در بروجرد گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت ١٧ مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار شهید لرستانی و روز خبرنگار با حضور جمعی از مسئولان و اصحاب خبر و رسانه شهرستان بروجرد آیین غبارروبی و گلباران مزار مطهر این شهید والامقام برگزار شد.

این آیین معنوی امروز با حضور امام جمعه و فرماندار بروجرد، خانواده شهید صارمی و جمعی خبرنگاران و فعالان عرصه خبر و برخی از مردم ولایی و مسئولان شهرستان بروجرد برگزار شد.

شرکت کنندگان در این آئین معنوی با حضور بر گلزار شهدا شهرستان بروجرد، ضمن قرائت فاتحه و اهدای شاخه های گل بر سر مزار پاک شهید محمودصارمی با هزار و ٥٠٠ شهیدان جنگ تحمیلی بروجرد که در این گلزار و گلزار های شهرستان آرمیده اند، تجدید میثاق و عهد کردند.

شهید محمود صارمی خبرنگار بروجردی پس از ٢ سال ماموریت در افغانستان در تاریخ ١٧ مرداد ١٣٧٧ پس از سقوط مزار شریف به دست گروه متحجر طالبان به همراه کارکنان کنسولگری ایران اسلامی مظلومانه به شهادت رسید.

شورای فرهنگ عمومی کشور در پی شهادت مظلومانه محمود صارمی سالروز شهادت این شهید بزرگوار را در دفتر تقویم جمهوری اسلامی به عنوان گرامیداشت روز ملی خبرنگار نام گذاری کرد.