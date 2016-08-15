به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حجازی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مصوبه هیئت دولت کلیه موتورسیکلت‌ها باید از سیستم کاربراتور به انژکتور تبدیل شوند و از آنجا که کشور ما در زمینه در اختیار داشتن این تکنولوژی تحریم بوده این امر تاکنون محقق نشد.

وی با بیان اینکه چینی‌ها در صنعت موتورسیکلت کشورمان سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه سهم دارند، افزود: از این محل چینی‌ها یک و نیم میلیون دلار درآمد کسب می‌کنند که رقم قابل توجهی است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: چینی‌ها از ابتدای امسال تلاش‌های زیادی در راستای از دست ندادن این بازار در ایران انجام داده‌اند و دو شرکت چینی نمونه‌هایی از موتورهای انژکتوری ارائه کردند که تست‌های مختلفی بر روی آنها صورت گرفت که رضایت بخش بوده است.

وی با بیان اینکه از سال آینده موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کشور تولید نخواهد شد، افزود: صنف تولید کنندگان موتورسیکلت‌ در این خصوص آمادگی کامل دارند تا در راستای سیاست‌های دولت و همچنین متناسب با استانداردهای محیط زیست و سازمان استاندارد در این زمینه وارد عمل شوند.

افزایش قیمت ۲۵ درصدی موتورسیکلت از سال آینده

حجازی با بیان اینکه موتورسیکلت‌های کاربراتوری تنها تا پایان سال شماره‌گذاری می‌شوند، ادامه داد: به منظور تبدیل سیستم کاربراتوری به انژکتوری در موتورسیکلت‌ها تنها ۲۵ درصد افزایش قیمت داریم که این امر هم به دلیل نصب قطعه‌ای در موتورسیکلت است.

وی گفت: سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در شهرها وجود دارد که تفاهمنامه‌ای بین تولیدکنندگان و صنف فروشندگان امضا خواهد شد تا موتورهای انژکتوری با فرهنگ‌سازی که صورت می‌گیرد جایگزین موتورهای فرسوده شود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران ابراز داشت: با صنف تعمیرکاران موتورسیکلت نیز مذاکراتی صورت گرفته تا با تبدیل شدن سیستم کاربراتوی به انژکتوری تعمیرکارانی نیز در این زمینه آموزش ببیند و به ارائه خدمات بپردازند.

وی گفت: با نصب سیستم انژکتوری بر روی موتورسیکلت‌ها ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر در بخش تعمیرات موتور مشغول به کار می‌شوند.

بیش از ۵۰ درصد صنعت موتورسیکلت کشور در قم مستقر است

حجازی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد صنعت موتورسیلکت کشور در قم مستقر است، افزود: سالانه ۱۵۰ هزار موتورسیکلت در قم تولید می‌شود که با احتساب قیمت ۳ میلیون تومانی برای هر دستگاه، این صنعت ۴۵۰ میلیارد تومان در سال در قم گردش مالی دارد.

وی بیان داشت: زمانی در استان قم ۲۱ کارخانه تولید موتورسیکلت فعال بود اما امروز این تعداد به ۱۰ کارخانه رسیده است و بیشتر فعالان این عرصه از قم در حال خارج شدن هستند که مسئولان استان باید توجه لازم به این صنعت را داشته باشند چرا که اگر توجه لازم از سوی مسئولان صورت نگیرد دیگر در قم شاهد حضور صنعت تولید موتورسیکلت نخواهیم بود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران با بیان اینکه در قم متأسفانه فرهنگ سازی لازم در زمینه استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسوران صورت نگرفته است، افزود: در تهران ۹۰ درصد از موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند و یکی از دلایل بالا بودن صدمات جانی در تصادفات موتورسیکلت در قم عدم استفاده از کلاه ایمنی است.

وی عنوان کرد: عمر مفید موتورسیکلت‌ها ۸ سال است که در این راستا مسئولان باید راهکارهایی برای عدم استفاده از موتورسیکلت‌ها بالای عمر ۸ سال بیاندیشند.