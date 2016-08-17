به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانی بعد از ظهر امروز در جمع پزشکان و پرستاران در بیمارستان علی‌بن ابیطالب(ع) رفسنجان اظهار داشت: وجود دانشگاههای علوم پزشکی در نقاط مختلف کشور فرصت مغتنمی برای توسعه بهداشت و درمان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه تربیت 30 ساله دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان کار بزرگی است، افزود: خدمات تخصصی و فوق تخصصی که در این شهر انجام می‌شود مدیون انقلاب‌اسلامی و حاصل تفکر گسترش خدمات در مناطق مختلف است.

وی تصریح کرد: کمبودها وجود دارد، اما در کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا که 100 برابر کشور ما هزینه می‌کنند هم کمبود وجود دارد. پوشش بیمه همگانی برای نزدیک به 95 درصد از جمعیت کشور هنوز برای بسیاری از کشورها آرزو است.

آقاجانی ابراز کرد: مردم در معیشت، اشتغال و مسکن دغدغه دارند، اما تقریبا در حوزه بهداشت و درمان دغدغه‌ جدی وجود ندارد که این اتفاق بزرگی است این بدین معنا نیست که کمبود نداریم اما ببینیم کجا بودیم به کجا رسیدیم و رونق جدی که در حوزه بهداشت و درمان رخ داده ستودنی است.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به بازدید خود از بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان گفت: اورژانس دو هزار مترمربعی مدرن بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب (ع) رفسنجان باید هرچه سریعتر راه‌اندازی شود، دو اتاق عمل دیگر تا سه ماه آینده باید به ناوگان اتاق عمل این بیمارستان افزوده شود که ما در زمینه هزینه اش کمک می کنیم.

وی بیان داشت: هتلینگ این بیمارستان نیاز به تکمیل دارد و امسال حتما باید این کار صورت گیرد و بخش‌های بیمارستان شبیه بخش‌های داخلی شود که این مهم ظرف چند ماه آینده باید میسر شود.

چهار دهک مردم ایران از خدمات دندانپزشکی محروم هستند

وی راه اندازی کلینیک تخصصی دندانپزشکی در رفسنجان را کاری ارزنده دانست و در ادامه اظهار داشت: چهار دهک مردم ایران از خدمات دندانپزشکی محروم هستند و در حوزه دندانپزشکی عقب‌ماندگی جدی داریم، بیمه پایه خدمات دهان و دندان را نمی‌تواند پوشش دهد، اما تلاش داریم در بخش تعرفه‌ها کمتر از نرخ دولتی خدمات دهیم.

آقاجانی راه اندازی کلینیک‌های تخصصی را از طرح‌های وزرات بهداشت اعلام کرد و گفت: این امر از آرزوها بود که خدمات سرپایی خوبی به مردم ارائه دهیم و کلینیکی که در رفسنجان ایجاد شده 56 مطب دارد و جای تقدیر دارد.

وی اظهار کرد: ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی در کشور 76 درصد است که اگر بیماران سه هزار و 264 را کنار بگذاریم ضریب 88 درصد است که ضریب اشغال بالای 85 درصد رنج خط قرمز است و به معنای بحرانی بودن بیمارستان است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به دو نظرسنجی از سوی خبرگزاری جمهوری‌اسلامی و معاونت اجتماعی وزارت کشور از مردم در زمینه خدمات دولت، بیان کرد: بهداشت و درمان در مرتبه یک این خدمات در این نظرسنجی ها بود و بین خدمات وزارت بهداشت، حوزه درمان و بیمارستان‌ها در مرتبه یک قرار دارد.

وی وجود بیمارستان خصوصی در رفسنجان را لازم دانست و گفت: باید کمک شود بیمارستانی عالی و درجه‌ یک ایجاد و بخش خصوصی هم بتواند فعال شود.

تاخیر در پرداختی های پزشکان و پرستارات مربوط به بیمه هاست

آقاجانی به پرداختی پزشکان و پرستاران اشاره کرد و افزود: تأخیری که در این پرداخت‌ها رخ داده مربوط به بیمه‌هاست. دانشگاه از هر محلی می‌تواند از حداکثر نقدینگی استفاده کند و پرداختی پزشکان و پرستاران را انجام دهد.

وی عنوان کرد: هشت ‌هزار میلیارد تومان از سوی مجلس برای بیمه سلامت تصویب شد که به عنوان متمم بودجه تا یکی ‌دو ماه آینده گشایش خواهد یافت.

آقاجانی نسبت پرستار با بیمار را در رفسنجان استاندارد ندانست و تأکید کرد: کمبود نیروی پرستاری در رفسنجان جدی است و مجوز برای جذب پرستار وجود دارد که اگر منابع این دانشگاه اجازه دهد باید نسبت به این کار اقدام شود؛ باید حداقل های نیاز خود پرستار را به کار گیرید.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به بحث اتباع بیگانه، یادآور شد: سه ‌میلیون مهاجر افاغنه در کشور داریم که یک‌ میلیون آنها رسمی و دو میلیون غیررسمی است، 20 میلیارد تومان در سال از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ‌ملل به کشور داده می‌شود که هیچ است و بار آن روی دوش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی است و راه حل این مشکل بیمه پایه است.