به گزارش خبرگزاری مهر، خورشید گزدرازی رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با تشریح آخرین وضعیت مبادلات دو کشور گفت: صادرات ایران به قطر طی سه تا چهار ماه گذشته فعال بوده و کالاهای ایرانی به این کشور ارسال شده‌اند.

این فعال اقتصادی که ریاست اتاق بوشهر را نیز به عهده دارد، افزود: مواد معدنی، کالاهای ساختمانی، میوه و تره‌بار از جمله محصولات صادراتی ایران به قطر هستند و روند ارسال کالا، به‌ویژه از استان بوشهر، جریان دارد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، گزدرازی با اشاره به حجم صادرات روزانه استان بوشهر گفت: روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ کانتینر یخچال‌دار به مقصد قطر ارسال می‌شود؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم فعالیت تجاری در این مسیر است.

رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با بیان اینکه بخشی از کالاهای موردنیاز ایران نیز به‌صورت محدود از قطر تأمین شده‌اند، توضیح داد: در مقاطعی برخی کالاها، از جمله خودرو و محموله‌های کانتینری، با توجه به شرایط به بنادر استان‌های هرمزگان و بوشهر وارد شده‌اند؛ هرچند حجم این واردات در حدی نبوده که بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی کشور را پوشش دهد.

گزدرازی با تأکید بر استمرار ارتباط تجاری دو کشور، قطر را از معدود مسیرهایی دانست که مبادلات ایران با آن به‌صورت مستقیم و بدون واسطه انجام می‌شود.

به گفته او، این ویژگی ظرفیت مهمی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش صادرات ایران به قطر به شمار می‌رود.

او همچنین از ظرفیت بازار قطر برای صادرات مجدد محصولات ایرانی خبر داد.

رئیس اتاق مشترک ایران و قطر در ادامه، رفع مشکل روادید را یکی از مهم‌ترین نیازهای فعلی فعالان اقتصادی برای توسعه روابط تجاری دانست.

به گفته او، با وجود فعال بودن مسیر صادرات، ظرفیت‌های بیشتری برای گسترش همکاری‌ها وجود دارد که استفاده از آنها به تسهیل رفت‌وآمد تجار و بازرگانان وابسته است.

گزدرازی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌های تجاری تأکید کرد و گفت: حضور شرکت‌های ایرانی در این رویدادها می‌تواند به معرفی توانمندی‌های تولیدی کشور، شناسایی خریداران جدید و توسعه بازار محصولات ایرانی کمک کند.