به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرّم) فراخوان نحوه حضور هنرمندان و گروه های سنی متقاضی شرکت در این رویداد موسیقایی را منتشر کرد.

در متن فراخوان آمده است:

«موسیقی اصیل ایرانی همواره بخشی از هویت فرهنگ و هنر مشرق‌زمین بوده است. پیوند زیبای موسیقی فاخر ایرانی با آداب و سنن و شعر و ادب، میراثی ارزشمند برای مردم ایران‌زمین به ارمغان آورده است. به انگیزه حفظ و انتقال این میراث گرانبها به نسل جدید جامعه و به پاس زحمات بزرگان این عرصه، به لطف پروردگار، دو دوره جشنواره و جایزه موسیقی «نوای خرّم» را به یاد استاد شهیر موسیقی ایران، همایون خرم برگزار کردیم و اینک سومین دوره آن، با هدف ماندگاری و گسترش فرهنگ فاخر موسیقی اصیل ایران زمین، ارتقای بینش فرهنگی و هنری جامعه، ارایه‌ی الگوهای مناسب اخلاقی و حرفه‌ای و شناخت بیشتر هنرجویان نسبت به بزرگان هنری کشور و نیز بررسی میزان تأثیرپذیری آن‌ها از هنر این استادان، به همت مؤسسه فرهنگی هنری «راد نو اندیش» و خانواده محترم استاد همایون خرّم، با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ دی ماه ۱۳۹۵ در تالار وحدت برگزار برگزار می شود.

بر اساس برنامه راهبردی جشنواره، در جشنواره امسال داوطلبان می‌توانند علاوه بر آثار استاد همایون خرّم، آثاری از اساتید به نام علی تجویدی و روح الله خالقی را نیز اجرا نمایند. این در حالی است که اضافه نمودن آهنگ‌های هنرمند بزرگ و با احساس موسیقی ایران، استاد علی تجویدی، برای اجرا در این جشنواره علاوه بر زیبایی و ریشه دار بودن آثار ایشان، به دلیل نزدیکی سبک ملودی‌پردازی و آهنگسازی این هنرمند با استاد همایون خرّم است.

همچنین در مورد هنرمند و آهنگساز و پژوهشگر برجسته موسیقی ایرانی، استاد روح الله خالقی نیز علاوه بر اخلاق نیکو و دانش فراوان ایشان در زمینه موسیقی که تاثیر بسیار زیادی بر هنرمندان هم‌عصر و نسل خود گذاشت، خلق آهنگ‌های دلنشین و خاطره‌انگیز فراوان از جمله سرود ملی و میهنی «ای ایران» و همچنین تنظیم‌های بسیار زیبا برای ارکستر بزرگ و نوشتن کتب موسیقی که نقش بسزایی در پیشرفت و شناخت موسیقی ایران داشته و ... دلیل افزودن آهنگ ‌های ایشان برای اجرا بوده است.

نوازندگان تمامی سازها، خوانندگان و همچنین گروه‌های موسیقی کودک و نوجوان داوطلب کمتر از ۱۸ سال می‌توانند با اجرای یک اثر از ساخته‌های آهنگساز و نواسازان برجسته، استاد همایون خرّم، استاد علی تجویدی و استاد روح‌الله خالقی به صورت تک‌خوانی، تک‌نوازی، هم‌خوانی، هم‌نوازی و گروه‌نوازی در این جشنواره شرکت کنند. ضمن اینکه به منظور تشویق و پرورش استعدادهای کودک و نوجوان، چنانچه داوطلبان بر مبنای ملودی‌های اصیل ایرانی، آهنگی با کلام یا بی‌کلام ساخته باشند، می‌توانند در این جشنواره شرکت داشته باشند.

علاقمندان برای آگاهی از شرایط شرکت در جشنواره و فرستادن آثار خود می‌توانند به تارنمای ویژه این جشنواره به نشانی www.khorramfestival.com مراجعه کنند.

شرایط عمومی

- متولدین از تاریخ سی ام دی ماه ۱۳۷۷ به بعد می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

- رقابت در گروه‌های سنی ۴ تا ۱۸ سال خواهد بود.

شرایط اختصاصی

- اثر اجرا شده باید یکی از موارد زیر باشد:

الف- اجرای یکی از ساخته‌های اساتید: همایون خرّم، علی تجویدی و یا روح‌الله خالقی به صورت تکنوازی، تکخوانی، همنوازی، همخوانی، همخوانی و همنوازی، گروه‌نوازی

ب- ساخت یک آهنگ با کلام یا بی‌کلام بر اساس ملودی‌های اصیل ایرانی (به این بخش امتیاز ویژه تعلق می‌گیرد)

- نوازندگان کلیه سازهای ایرانی، کلاسیک و ... مجاز به شرکت در این جشنواره هستند.

شرایط و نحوه ثبت‌نام

-شروع ثبت‌نام از روز پنجنشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۵

- پایان مهلت ثبت‌نام تاریخ ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۹۵ خواهد بود.

- هر شخص می‌تواند در قالب اجرای فردی (تکنوازی، تکخوانی) یا گروهی (همنوازی، همخوانی، همنوازی و همخوانی) اقدام به ثبت نام مشخصات در سایت نماید.

-داوطلبان ابتدا باید فرم مشخصات فردی/ گروهی را تکمیل نمایند.

- پس از وارد نمودن اطلاعات فردی، نام کاربری و رمز عبور دلخواه، ‌یک ایمیل حاوی تایید نام کاربری و رمز عبور به آدرس پست الکترونیک اعلام شده ارسال می‌گردد.

- نام کاربری و رمز عبور برای هر شخص/ گروه یکتا بوده و برای مراحل بعدی باید نزد او حفظ شود.

-در مرحله بعد فرم مشخصات اثر اجرا شده را تکمیل و فایل تصویری اجرا با پسوند MP۴ یا MOV و اندازه حداکثر ۵۰ مگابایت در جای مخصوص بارگذاری شود.

- در صورتی‌که موفق به ارسال فایل تصویری از طریق اینترنت نشدند می‌توانند فرم ثبت‌نام را تکمیل و فایل تصویری اجرای خود را با کیفیت ضبط مناسب و به صورت لوح فشرده (CD/DVD) به همراه نام کاربری ثبت‌نام از طریق پست سفارشی به آدرس: تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی‌فر- کوچه باربد- پلاک ۳۰- طبقه سوم- کدپستی ۱۵۷۷۷۱۴۳۱۴ ارسال کنند.

توجه:

- فایل‌های غیرتصویری مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

- فایل‌های ارسالی مسترد نمی‌شود.

- مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۵ بوده و غیر قابل تمدید است.

سایر نکات

- گروه‌های داوطلب می‌توانند با نام گروه، آموزشگاه‌ موسیقی یا مرکز آموزش موسیقی مربوطه در این جشنواره شرکت نمایند.

- «کارِ گروهی» و شرکت «آموزشگاه‌ها» امتیاز ویژه دارد و از آنها تقدیر می‌شود.

- شرکت کنندگان می‌توانند رخدادها و اخبار جشنواره را از طریق تارنمای جشنواره پیگیری نمایند.

- محل برگزاری جشنواره تالار وحدت خواهد بود.

- ارسال اجرا و ثبت‌نام به منزله تایید و اجرای آن در گزینش نهایی نخواهد بود.

-پذیرش اطلاعات و تصاویر دال بر پذیرش داوطلب در مرحله داوری و نهایی نخواهد بود. از نفرات برگزیده توسط هیات داوران برای شرکت و اجرای حضوری در مرحله نهایی جشنواره که در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ دی ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود، دعوت به عمل می‌آید.»